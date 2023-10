“Che c’è di male”, il nuovo singolo di Max Gazzè, che sarà a Varese il 19 dicembre

E’ uscito il 6 ottobre in radio e su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Max Gazzè “Che c’è di male”, brano che anticipa l’album in uscita a primavera 2024 “Amor Fabulas”.

Bassista d’eccezione, straordinario musicista, compositore di opere ‘sintoniche’ e colonne sonore, attore sporadico e pilota sopra le righe: Max Gazzè è un artista ed un uomo capace di spostarsi in ambiti diversissimi sempre con grandissimo successo.

In ogni cosa lo muovono una passione e una vitalità sconfinate, una energia che lui trasmette al pubblico in uno scambio reciproco. Apolide nel cuore, cittadino del mondo nella storia personale, Max ha suonato in tre continenti (Europa, America, Asia), è seguito da un pubblico affezionato sparso in tutta Europa; ha collaborato con oltre 30 artisti tra italiani e internazionali (tra cui Stewart Copeland). Musicista e compositore versatile, capace di spaziare dal punk al pop, fino alla composizione sinfonica (“Alchemaya”).

I suoi testi più poetici (L’uomo più furbo, Figlia, Su un ciliegio esterno, Mentre dormi), le sue composizioni più sperimentali (Il bagliore dato a questo sole, Questo forte silenzio o Colloquium Vitae), sono amati tanto quanto le sue più note ‘canzonacce’ (Una musica può fare, Sotto casa, La vita com’è).

Max Gazzè sarà a Varese, al teatro di piazza Repubblica martedì 19 dicembre alle 21 con MAX GAZZÈ TOUR TEATRALE 2023 INTERO: Platea Vip € 52,00 | Platea € 48,00 | 1°Galleria € 43,00 | 2°Galleria € 38,00

Biglietti online su Ticketone

ORARI BIGLIETTERIA TEATRO DI VARESE *

LUNEDI: CHIUSO

MARTEDI: 10:30 – 15:00

MERCOLEDI: 16:00 – 19:00

GIOVEDI: 10:30 – 15:00

VENERDI: 16:00 – 19:00

SABATO: 15:00 – 19:00

DOMENICA: CHIUSO

*La biglietteria è aperta anche nei giorni di spettacolo a partire da

un’ora prima dell’inizio dell’evento.

CONTATTI

Piazza della Repubblica

Varese

TEL: +39 0332 482665

EMAIL: biglietteria@teatrodivarese.co m