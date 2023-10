Che fine ha fatto il Metaverso nel giornalismo? Se ne parla a Glocal 2023

Negli ultimi anni il Metaverso ha catturato l’attenzione di appassionati di tecnologia, grandi aziende e un vasto pubblico, generando grandi aspettative riguardo a una rivoluzione nell’interazione tra mondo reale e quello digitale. Una nuova “tecnologia” che ha aperto la porta a prospettive inedite, anche nel campo del giornalismo, promettendo l’opportunità di poter raccontare storie in modi completamenti nuovi e coinvolgenti.

Ma, a distanza di tempo dal primo entusiasmo, ci si chiede: che fine ha fatto il Metaverso? E che fine ha fatto il Metaverso nel giornalismo?

Un’analisi delle prospettive di questa tecnologia e del suo ruolo nel mondo del giornalismo è in programma, all’interno di Glocal 2023, giovedì 9 novembre dalle 14:30 alle 16:30 in Salone Estense a Varese (Via Luigi Sacco 5). All’incontro, che si prefigge di gettare luce su uno degli argomenti più dibattuti nel panorama tecnologico, prenderanno parte due ospiti di eccezione. L’incontro garantisce crediti per la formazione permanente dei giornalisti

Interverranno

Flavio Arzarello, responsabile affari economici e regolamentari, Meta

Flavio Arzarello, 39 anni, è nato e cresciuto a Torino. Vive a Roma con sua moglie e suo figlio. È ingegnere gestionale, laureato al Politecnico di Torino. È responsabile degli affari economici e regolatori per l’Italia di Meta, dove lavora dal gennaio 2021. Prima di approdare a Meta, ha lavorato come consulente in ambito policy per il settore tech e precedentemente per una decina di anni nelle istituzioni italiane, da ultimo come capo dello staff per il Presidente della Commissione di inchiesta sulla digitalizzazione del Paese presso la Camera dei Deputati dal 2016 al 2018.

Valerio Bassan, strategist and author

Valerio Bassan si occupa di strategia di business e prodotto per il mondo dell’informazione e dell’editoria. Collabora con realtà come Il Sole 24 Ore, Feltrinelli, Will, Internazionale, Forbes, e altre ancora, gestendo lo sviluppo di progetti digitali di medie e grandi dimensioni. Scrive Ellissi, una delle newsletter italiane più seguite sul futuro di Internet e l’industria dei media, ed è co-fondatore dello studio strategico Supercerchio. Dal 2019 è mentor presso la Newmark J-School della City University a New York.

Per visionare l’incontro clicca qui