Che tipo di patente serve per guidare un furgone a noleggio?

Se avete bisogno di trasportare merci, bagagli o mobili, un’ottima opzione può essere noleggiare un furgone online scegliendo tra tante soluzioni per ogni esigenza. Ma siete certi di sapere quale tipo di patente serve per guidare un furgone a noleggio? In questo articolo vi spieghiamo quali sono le norme di legge e le condizioni da rispettare per essere in regola con il Codice della strada e con le compagnie di autonoleggio.

La patente B per i furgoni leggeri

La patente di guida di categoria B è la più comune e diffusa tra i conducenti italiani, ed è quella che permette di guidare automobili, ciclomotori, motoveicoli e le macchine agricole. Ma con la patente B si possono guidare anche alcuni tipi di furgoni, purché rispettino certi requisiti.

Il Codice della strada stabilisce infatti che con la patente B si possono guidare i veicoli della categoria N1, vale a dire i veicoli destinati al trasporto di merci che hanno una massa massima non superiore a 3,5 tonnellate. Questa categoria comprende i furgoni leggeri o medi, che sono quelli più usati per i traslochi o i trasporti occasionali, sia da clienti privati che da operatori commerciali e professionisti.

Inoltre, con la patente B si possono guidare i veicoli adibiti al trasporto di persone con un massimo di 9 posti (incluso il conducente). In pratica questa categoria di patente consente di mettersi al volante anche di pulmini o di camper fino a 9 posti, ma non quelli più capienti. Può essere particolarmente utile nel caso in cui stiate pensando di intraprendere un lungo viaggio, magari anche all’estero, e decidiate di prendere a noleggio un veicolo di dimensioni importanti e dalla grande confortevolezza.

La patente C per i furgoni pesanti

Se invece avete intenzione di condurre un furgone più grande e pesante, che supera le 3,5 tonnellate di massa massima, allora vi servirà la patente C. Questa patente abilita alla guida dei veicoli della categoria N2 e N3, ossia i veicoli destinati al trasporto di merci la cui massa massima è superiore a 3,5 tonnellate. Rientrano all’interno di questa categoria i furgoni pesanti o gli autocarri, che sono quelli usati per il trasporto professionale o commerciale di un certo livello.

Per ottenere la patente C si deve avere almeno 21 anni compiuti e già possedere la patente di tipo B. Inoltre, come per altri tipi, è necessario superare una visita medica, un esame teorico e uno pratico di guida. Nel caso in cui si debba utilizzare il furgone per il trasporto in conto terzi (cioè per conto di altri soggetti), la normativa vigente richiede di possedere anche la carta di qualificazione del conducente (CQC) merci.

Limiti di età

Per conseguire la patente B1 e le C occorre avere compiuto rispettivamente 18 e 21 anni. Inoltre con il passare degli anni scattano limiti di validità e obblighi di revisione del documento di guida.

Le condizioni delle compagnie di autonoleggio

Oltre alle prescrizioni contenute all’interno del Codice della strada, bisogna rispettare allo stesso modo anche le condizioni delle compagnie di autonoleggio, che possono variare in base al tipo e alla dimensione del furgone che si intende prendere a noleggio.

Infatti, i contratti di noleggio di veicoli a motore spesso prevedono dei requisiti aggiuntivi ai conducenti, come l’età minima o massima, l’anzianità della patente o il deposito cauzionale.