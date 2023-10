Chiude a fine anno la comunità psichiatrica di via Rossi a Varese per lavori di ristrutturazione

Torna a far parlare di sé la comunità psichiatrica di via Rossi a Varese. Un ospite ci segnala alcune criticità legate soprattutto alla struttura fatiscente e ai problemi della centrale termica

“Il problema “acqua calda” (da voi già citato in due precedenti articoli), si ripresenta ciclicamente e su nostra personale richiesta, dobbiamo essere trasportati a gruppi di massimo tre ospiti (ogni tre giorni massimo), presso la comunità di villa Forzinetti a Varese per poterci lavare”.

Effettivamente, il CRM di via Rossi ha problemi strutturali noti all’asse Sette Laghi che da tempo sta programmando gli interventi di ristrutturazione. Il cantiere si aprirà nel gennaio prossimo e durerà circa 8 mesi. Per permettere l’intervento, la comunità sarà spostata in altre strutture psichiatriche della Sette Laghi.

Gli interventi punteranno soprattutto alla messa a norma e adeguamento degli ambienti che manterranno la propria vocazione e funzionalità. Verrà poi realizzato un sistema termico secondario rispetto alla centrale che serve l’intero ex ospedale psichiatrico oggi sede di diversi uffici di Ats Insubria e dell’Università: in questo modo si potrà ovviare a problemi di erogazione dell’acqua calda come è avvenuto in un weekend di agosto e per 3 giorni a settembre, quando gli ospiti sono stati trasferiti a Villa Forzinetti per le docce.