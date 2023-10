Chiude a Varese Pollini, il marchio di lusso delle scarpe se ne va dopo quasi 40 anni

Il cartello, poco più di un biglietto sulla porta, è semplice: «Grazie a tutti i nostri clienti che per 37 anni hanno avuto fiducia in noi». Intorno, le vetrine già oscurate con della carta bianca, e l’insegna è già rimossa, tanto per chiarire che il negozio non c’è più.

Galleria fotografica Chiude Pollini a Varese 4 di 5

Pollini scarpe, il negozio della catena del lusso che per quasi 40 anni ha rappresentato uno dei più importanti negozi per quanto riguarda questi accessori a Varese, è chiuso. Non compare più nemmeno nel sito del marchio, che ora vede in Italia solo 12 punti vendita, uno dei quali a Milano in via della Spiga a due a Roma, in via del Babuino e in via Cola di Rienzo.

La chiusura varesina di via Aldo Moro avviene nel settantesimo anniversario del marchio, fondato da Vittorio Pollini nel 1953 nel cuore del distretto calzaturiero di San Mauro Pascoli, in Romagna. Nel 2001, il marchio Pollini era passato sotto il controllo del Gruppo Aeffe, parent company dei marchi Moschino, Alberta e Philosophy di Lorenzo Serafini, per i quali l’azienda calzaturiera sviluppa le linee di borse e scarpe.

Di fronte allo storico negozio, si era consumata alcuni mesi fa un’altra chiusura: quella del brand francese per uomo Celio. Le prestigiose vetrine, all’angolo con via Magatti, sono rimaste però solo per poco tempo chiuse: ora riaprono infatti con un negozio monomarca Pandora.