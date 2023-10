Chiude per lavori via Rimembranze a Malnate, cambia la viabilità

Inizieranno il 6 novembre i lavori alla fognatura in corrispondenza di via Rimembranze a Malnate, la strada che costeggia il cimitero. La fine dei lavori è prevista almeno per il 22 dicembre e questo porterà a una modifica provvisoria della viabilità che riguarderà le vie adiacenti e il centro storico malnatese.

Più precisamente via Rimembranze sarà chiusa al traffico, così per poter raggiungere il cimitero in macchina verrà invertito il senso di marcia di via Gramsci verso via Varese, ma l’accesso sarà consentito solo ai residenti, agli utenti del cimitero, ai mezzi di soccorso e ai mezzi di consegna porta a porta. Per chi invece uscirà dal cimitero, l’unica direzione possibile sarà via Varese.