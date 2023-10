Chiude per una notte l’entrata dello svincolo di Gazzada lungo la A8

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di riqualifica della segnaletica verticale, dalle 23:00 di questa sera, giovedì 12, alle 5:00 di venerdì 13 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Gazzada, in entrata verso Milano. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Buguggiate.