Chiudono le Poste di Arsago. E a Casorate slitta ancora la riapertura

Chiude per lavori l’ufficio postale di Arsago. Basta andare a Casorate, no? Eh no, perché il nuovo cantiere apre mentre ancora non si è ancora chiuso quello a Casorate, con il risultato che un’intera zona da 10mila abitanti rimane senza sportelli.

Le poste di Arsago hanno chiuso lunedì e i lavori proseguiranno «indicativamente fino alla terza settimana di novembre», dice la nota di Poste Italiane. Che all’indomani ha invece scritto a Dimitri Cassani, sindaco della vicina Casorate Sempione, per avvertire che «a causa di un ritardo di natura tecnica» la riapertura dell’ufficio casoratese «è stata posticipata al giorno 25 ottobre».

«È evidente che stiamo rasentando il ridicolo» commenta il sindaco. Le poste di Casorate sono chiuse da fine giugno, un periodo piuttosto lungo nel corso del quale gli utenti hanno dovuto recarsi all’ufficio postale centrale di Gallarate (che si trova dal lato opposto della città rispetto a Casorate, peraltro). L’ufficio casoratese doveva riaprire il 28 agosto, si sfiorano ora quindi i due mesi di ritardo.

E gli utenti arsaghesi? A partire da oggi, martedì 17 ottobre, avranno uno sportello dedicato all’ufficio postale di Somma Lombardo. Sperando che questo cantiere resti nei tempi.