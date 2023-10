NOTIZIARIO UISP del 4 ottobre 2023

CIECHI E IPOVEDENTI SPORTIVI – A ritmo della Country Music!

Cappelli da cowboy, stivali, jeans e camicioni quadrettati. Mercoledì 11 ottobre, alle 18.30, a Varese, nella palestra della scuola Pascoli di viale Ippodromo, sarà presentato il corso di ballo country e western, aperto a tutti e offerto gratuitamente a ipo e non vedenti. Un progetto nato tra l’associazione polisportiva dilettantistica Ciechi e ipovedenti sportivi Varese affiliata Uisp e la suola di ballo CountryFire di Saronno diretta dalla maestra e coreografa Antonella Baldo Capilvenere. Un’occasione di inclusione sociale offerta dalla musica che consente a tutti di muoversi usando il corpo e le emozioni. Vedere con gli occhi, infatti, non serve, quando ci si lascia trasportare dalle note e ci si affida al gruppo.

Il country e western è un genere di musica popolare che consente di divertirsi, ma anche di viaggiare con la mente, spingendosi fino alle zone rurali del Nord America. Costituisce un’occasione di imparare ballate e canzoni, elementi di folclore, storia e cultura. Il ballo, inoltre, è un’attività che fa bene sotto ogni punto di vista: ci si muove e nello stesso tempo ci si diverte, con benefici per il corpo e per la mente.

Antonella Baldo Capilvenere ha iniziato gli studi di danza classica e jazz all’età di otto anni ed è stata ballerina ospite per tre anni ai corsi del Corpo di ballo del Teatro alla Scala di Milano. Nel 2011 scopre la “Country Western Dance” appassionandosi completamente alla disciplina. Acquisisce il titolo di Maestro (diploma MIDAS) e Tecnico FIDS e diventa insegnante dei corsi di Country Line Dance e Catalan Style a vari livelli all’interno degli Istituti di Reclusione e presso la scuola di ballo “Bizzarrie Dance” di Saronno.

Per informazioni sul corso – che si svolgerà il mercoledì, dalle 18.30 alle 20, alla scuola Pascoli – è possibile contattare la scuola Country Fire al numero: 3713423010, anche su whatsapp.

CORRERE PER STAR BENE – 10 SPRInTZ a Laveno



Domenica 15 ottobre torna la “10 SPRInTZ a Laveno”, la corsa di 8 chilometri Cerro-Laveno-Cerro organizzata da SPRInTZ running Laveno affiliata a Uisp. Il percorso è pianeggiate e si snoda lungo il lago Maggiore. La partenza è alle 9 a Cerro (con ritrovo in piazza Dante a partire dalle 7.30). E’ possibile iscriversi online fino al 13 ottobre sul sito www.endu.net.

NAZIONALE – Sport Point, la modifica degli statuti degli enti sportivi

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo in tema di enti e lavoratori sportivi, che è intervenuto sui precedenti decreti legislativi attuativi della riforma dello sport, proseguono gli incontri di aggiornamento e consulenza proposti dall’Uisp a tutti i livelli. Un’opportunità per fare chiarezza su temi nuovi, che possono apparire complessi.

Mercoledì 11 ottobre alle ore 18 si terrà un nuovo webinar Sport Point. Il tema dell’incontro è “La modifica degli statuti degli enti sportivi” dove si illustreranno gli adempimenti da espletare, come si modifica uno statuto e quali modifiche sono necessarie. L’incontro di consulenza/approfondimento è gratuito ed aperto anche ai non tesserati Uisp. Per la consulenza sarà utilizzata la piattaforma Zoom.

Per iscriversi CLICCATE QUI.