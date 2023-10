Citterio di Coppa: la Pro Patria supera di misura il Mantova

Dopo il campionato, arriva il bis anche la Coppa Italia. Con la seconda vittoria consecutiva per 0-1, martedì 3 ottobre al Danilo Martelli la Pro Patria elimina il quotato Mantova dal torneo ad eliminazione diretto della Serie C e accede al secondo turno contro il Lane Rossi Vicenza.

A decidere le sorti di un altro match di compattezza sulle barricate, in cui i tigrotti di Busto Arsizio hanno fare della difesa il proprio marchio di fabbrica, è il giovane Giorgio Citterio, che al 4′ della ripresa ha capitalizzando il “match winner” offertogli da Stefano Vaghi dopo una discesa sulla sinistra. Per la mezzala si tratta della seconda rete in bianco-blu dopo il gol da cineteca dello scorso dicembre messo a segno a Busto Arsizio contro il San Giuliano City.

Positiva, nel complesso, la prestazione offerta della squadra contro la squadra che fino a domenica scorsa dominava il campionato, in particolare dei giocatori che finora avevano avuto meno spazio come il secondo portiere Giulio Mangano, con addosso la fascia da capitano e la divisa a bande orizzontali bianco-blu, ma anche i giovani provenienti del vivaio bustocco come Bashi, Zanaboni e il subentrato Caluschi.

COLOMBO: “ARGINATO IL PALLEGGIO DEL MANTOVA”

Così mister Riccardo Colombo e il goleador di coppa Giorgio Citterio in sala stampa.

COLOMBO 1 «Sono soddisfatto del risultato: abbiamo giocato contro una squadra forte, che con il suo palleggio ci ha messo nella nostra metà campo. Lo sapevamo ma abbiamo sofferto, siamo stati compatti e siamo riusciti ad arginare il Mantova».

COLOMBO 2 «Tutta la squadra si è calata nella parte, nel volersi sacrificare restando bassi contro una squadra dotata di ottimi palleggiatori che tra due settimane in campionato non rinuncerà come oggi ai suoi giocatori più forti».

CITTERIO «Sono molto soddisfatto del passaggio del turno, adesso affronteremo una squadra molto forte come il Vicenza e sarà un’altra occasione per potersi mettere in mostra. A livello personale sono contento di essermi sbloccato, in questo inizio di campionato avevo avuto alcune occasioni ma ero stato sfortunato. Il gol dà quindi fiducia a me e a tutta la squadra».