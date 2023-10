Claudio Bisio al Miv di Varese per la presentazione del suo film “L’ultima volta che siamo stati bambini”

Cabarettista, presentatore, attore, doppiatore e ora anche regista. Il poliedrico Claudio Bisio questa sera ha presentato al Miv di Varese il suo ultimo film “L’ultima volta che siamo stati bambini“, che in realtà è il suo primo lavoro da regista e dove compare solo con un piccolo cameo.

Il film racconta la storia di tre bambini di 10 anni – Vanda, Italo e Cosimo – che, nonostante ci sia la guerra, sanno ancora giocare. Un loro amichetto, Riccardo, che è ebreo, un giorno scompare e loro decidono di raggiungerlo seguendo la ferrovia, camminando sui binari che stanno portando il bambino che giocava con loro, per dire ai soldati tedeschi che il loro amico non ha alcuna colpa per cui essere punito. A inseguirli per farli tornare a casa ci sono il fratello Vittorio, militare fascista che ha subìto una ferita, e la suora dell’Istituto per gli orfani che ospita Vanda.

Bisio al Miv ha aperto la serata con un consiglio per la visione del film: «Amo faticare e far recitare i bambini, che hanno un gran talento. Osservate i tempi della recitazione, sono eccezionali sia in commedia che nei momenti drammatici con monologhi incredibili. La cosa più difficile è stata trovare gli attori, perché hanno solo nove anni. Io mi sono messo da parte, e ho fatto solo un cameo in una scena. A chi dice che è un sequel de “La vita è bella” rispondo… magari! In realtà min sono ispirato a tanti film e tante storie».