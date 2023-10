Clinica Isber accanto alla Varese 95 femminile

La Pallacanestro Varese ’95, realtà femminile della Città Giardino che disputa (a livello di prima squadra) il campionato di Serie B, ha trovato un nuovo e importante partner per la stagione appena iniziata.

La Clinica Isber ha infatti deciso di sostenere il club biancorosso, affiancando alle altre sponsorizzazioni già attive con società sportive del territorio. «Sport e salute non hanno sesso, sono due concetti strettamente legati che non conoscono distinzioni di genere» spiegano i responsabili della struttura sanitaria che ha sede in via Sonzini. «Per questo motivo, abbiamo deciso di sostenere la Pallacanestro Varese ’95, convinti che lo sport sia un fattore fondamentale per la salute, l’educazione e il benessere di tutti, uomini e donne».

La sponsorizzazione non sarà solo un sostegno finanziario al club ma anche un impegno concreto per la prevenzione. Lo staff medico e fisioterapico di Isber sarà infatti a disposizione delle atlete della Pallacanestro Varese ’95 per aiutarle a prevenire e recuperare dagli infortuni, garantendo loro le migliori cure possibili.

«I professionisti di Clinica Isber consigliano alle atlete, più o meno esperte, di seguire un percorso che parta dalla nutrizione e dallo sviluppo di abitudini sane arrivando ai temi di prevenzione. Questo permetterà loro di ridurre il rischio nella quotidianità ma anche nelle attività sportive, allontanando il più possibile gli infortuni e recuperando più velocemente in caso di necessità».

Sul campo la squadra di Serie B affidata a coach Andrea Anilonti andrà alla ricerca del primo successo in campionato; Smaldone e compagne sono impegnate sabato 7 ottobre (ore 20) sul parquet amico di Valle Olona contro le pavesi di Broni. Dopo due giornate le biancorosse sono al palo ma vogliono sfruttare l’occasione del match interno per muovere la classifica.