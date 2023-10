Collaborazione tra CentroCot e GoBlu per la trasparenza chimica e la sostenibilità nell’industria tessile

GoBlu International Ltd. (GoBlu) e Centrocot S.p.A annunciano la loro nuova partnership per promuovere trasparenza chimica e sostenibilità nell’industria tessile e della moda in Italia. Questa collaborazione mira a consentire a marchi e a rivenditori di ottenere la piena trasparenza chimica nella loro catena di fornitura, sostenendo al contempo i fornitori a conformarsi ai più recenti requisiti dei clienti e del settore. Grazie ai servizi specializzati di test, verifica, certificazione e formazione di Centrocot e all’innovativa piattaforma digitale The BHive® di GoBlu, le parti interessate in Italia hanno ora accesso a un’ampia gamma di risorse per l’adozione e la gestione di prodotti chimici più sostenibili.

Tra le molte sinergie tra GoBlu e Centrocot, una è la partnership di entrambe le aziende con l’associazione leader del settore OEKO-TEX®: Centrocot è uno dei 17 istituti al mondo autorizzati a rilasciare le certificazioni ed etichette OEKO-TEX® STANDARD 100, STeP, MADE IN GREEN, ECO PASSPORT, LEATHER STANDARD, ORGANIC COTTON e RESPONSIBLE BUSINESS. D’altro canto, la consolidata partnership di GoBlu con OEKO-TEX® ha già portato a diversi risultati negli ultimi due anni, tra cui l’integrazione di The BHive® nella certificazione OEKO-TEX® STeP. In merito alla nuova partnership, sia GoBlu sia Centrocot hanno espresso il loro entusiasmo e i loro piani futuri.

Lars Doemer, Amministratore Delegato di GoBlu, ha dichiarato: «Siamo entusiasti di iniziare una collaborazione con Centrocot, i cui valori sono vicini alla nostra missione. Prevediamo che The BHive® diventi una delle principali soluzioni di gestione delle sostanze chimiche per gli operatori italiani dell’industria tessile e della moda. Grazie alla grande esperienza di Centrocot e ai servizi di test e certificazione, siamo ora in grado di fornire ai nostri clienti italiani un supporto locale e l’accesso a un’ampia gamma di risorse per raggiungere la piena trasparenza nella loro catena di fornitura».

Grazia Cerini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Centrocot, ha commentato: «La partnership con GoBlu è un passo importante a beneficio dei nostri clienti, che potranno vedere e gestire i loro prodotti chimici verificati da Centrocot nella piattaforma The BHive®. Siamo felici di condividere con GoBlu la stessa visione e gli stessi obiettivi. Insieme, forniremo un portfolio di servizi completo in cui la nostra esperienza pratica nel settore chimico sarà abbinata al background di GoBlu nell’innovazione informatica e nella gestione dei prodotti chimici. Non vediamo l’ora di costruire diverse storie di successo per i nostri clienti attuali e futuri».

Con questa partnership, GoBlu e Centrocot combinano una forte competenza chimica, innovazione digitale e un’ampia gamma di risorse per supportare gli stakeholder dell’industria tessile e della moda italiana. In definitiva, la nuova partnership invia un messaggio importante a marchi, a rivenditori e a fornitori locali: la trasparenza chimica e la sostenibilità sono possibili e GoBlu e Centrocot sono pronti a facilitarne l’adozione e l’attuazione.