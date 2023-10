Colombo: “Non abbiamo concesso spazi e occasioni al Mantova, ma dobbiamo migliorare”

Le parole di mister Riccardo Colombo e del portiere William Rovida al termine di Pro Patria – Mantova 0 a 0.

COLOMBO 1 «È stata la partita che avevamo preparato, i ragazzi sono stati bravissimi ad aver mostrato l’atteggiamento giusto: abbiamo combattuto bene nella nostra metà campo. La chiave della partita era non concedere spazi al Mantova, che oggi ha messo in campo una squadra di maggiore qualità rispetto all’undici solito. Alla fine Rovida ha fatto giusto una mezza parata nel primo tempo, noi invece siamo ripartiti diverse volte e ho qualche rammarico per alcune palle che avremmo potuto gestire meglio. Fa parte del nostro percorso di crescita. C’è ancora tantissimo da migliorare: col modo di giocare del Mantova, che lascia tanto campo, avremmo dovuto gestire meglio quei passaggi e giocare in un’altra maniera».

COLOMBO 2 «La polemica con Possanzini? Per me il discorso è chiuso (già dalla partita di Coppa Italia, ndr.). Non penso che la squadra sia rinunciataria ma frenetica nella gestione dei palloni importanti. Il margine di miglioramento è ampissimo, ma oggi serviva partire dalla voglia di non prendere gol, da questo si costruisce il resto. Ci vuole ancora pazienza».

COLOMBO 3 «Castelli e Parker hanno caratteristiche diverse, lo sappiamo. Inizialmente avevo scelto come titolare Castelli, che attacca bene gli spazi, ma ha sentito tirare. Sean (Parker) ha fatto una buonissima partita, ha fatto ciò che gli avevamo chiesto. Lombardoni rimasto in panchina? Ho pensato a inserirlo, per alzarci di più sulle palle inattive, ci eravamo abbassati sulle palle alte coi cambi. Non stavamo soffrendo un granché, in difesa è stata forse la miglior partita, così ho preferito cambiare gli attaccanti: Stanzani e Parker hanno corso tantissimo».

ROVIDA 1 «Col passare delle partite e delle settimane l’intesa di squadra sta migliorando, e anche oggi abbiamo fatto una bella prestazione. Oggi era importante non prendere gol, a livello personale ho dato il mio contributo, come hanno fatto anche i miei compagni. Siamo soddisfatti di quanto fatto».

ROVIDA 2 «Abbiamo concesso pochi spazi al Mantova, squadra che è seconda in classifica e ha un buon gioco. Fietta in difesa? Oltre che un buon giocatore, è anche un ottimo trascinatore, è il nostro capitano. Durante le partite dà una grossa mano dal punto di vista mentale: oggi siamo entrati in campo col piglio giusto e abbiamo continuato fino alla fine».