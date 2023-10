Colpo di fucile sulla finestra di una villetta a Besnate

Un colpo e il vetro che va in frantumi, poi la prima verifica: a rompere la porta finestra di un’abitazione in via Carducci a Besnate è stato un proiettile vagante.

È successo lo scorso giovedì 5 ottobre nel primo pomeriggio. In casa erano presenti mamma e figlio, fortunatamente illesi, che hanno subito lasciato l’allarme e denunciato l’accaduto alle autorità.

Del fatto, dopo i primi rilievi, se ne occupano i carabinieri della stazione di Albizzate chiamati a ricostruire la dinamica dell’accaduto. La denuncia in questo caso è verso ignoti. Fin dai primi istanti è stato fatto notare che non molto distante da quella zona si svolge spesso attività venatoria.