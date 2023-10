“Come abbiamo salvato la Brughiera“, incontro pubblico a Cuirone

Il tema sarà trattato dal dott. Walter Girardi, dell’Associazione Viva Via Gaggio

“Come abbiamo salvato la Brughiera“: si tratta di un incontro pubblico in programma giovedì 26 ottobre ore 21 presso la Cooperativa Vittoriosa di Cuirone (Vergiate). Il tema “Masterplan 2035 Malpensa“ sarà trattato dal dott. Walter Girardi, dell’Associazione Viva Via Gaggio. L’argomento, con particolare riferimento alla tutela della Brughiera verrà affrontato in un incontro pubblico.

L’appuntamento si terrà presso la Cooperativa “La Vittoriosa”, ore 21.00 via G.Matteotti, 1, Cuirone di Vergiate.