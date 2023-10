Come amplificare il vostro business nell’ambito dell’elettronica integrando prodotti unici

Fino a poco tempo fa, la vostra produzione potrebbe essere stata esclusivamente dedicata all’elettronica per terzi, basandosi sui loro progetti e aderendo scrupolosamente ai loro requisiti di distinta base e alle procedure di costruzione concordate.

Durante questo periodo, è probabile che i vostri ingegneri abbiano identificato aree di potenziale miglioramento. Tuttavia, in questo contesto limitante, dove avete poco controllo sulle esigenze del cliente, la vostra capacità di apportare modifiche o adattare diverse aree per risparmiare tempo o sostituire componenti per migliorare le funzionalità, potrebbe essere stata frustrata e limitata.

Forse, avete pensato che sia arrivato il momento di prendere le redini, di progettare un prodotto da zero che risponda a questo segmento di mercato o di prendere l’iniziativa di progettare tutti i vostri prodotti che i clienti possono acquistare o personalizzare da voi. In questo modo, avrete sicuramente il controllo della situazione e potrete introdurre prodotti di qualità in un mercato saturo e di bassa qualità.

Iniziate progettando il vostro nuovo prodotto

Per realizzare questo, dovrete progettare il vostro prodotto, che dovrà distinguersi significativamente dai prodotti che avete realizzato per la vostra attuale base di clienti, altrimenti potreste incorrere in sanzioni per violazione del copyright. Il vostro team di progettazione sarà in grado di supportarvi in questo. Nel frattempo, i vostri ingegneri dovranno occuparsi dei circuiti stampati che daranno vita al vostro prodotto.

Investite in un software che i vostri dipendenti possano utilizzare, leggere e comprendere.

Potete semplificare notevolmente questo lavoro fornendo loro un software intuitivo e collaborativo, in cui tutti possano partecipare e commentare il progetto in corso, indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Un software come Altium, che permette di creare schemi di circuito partendo da un semplice diagramma di cablaggio di una scheda PCB fino a una scheda completamente popolata e complessa, è utile in questo contesto, soprattutto considerando il vantaggio aggiuntivo di poter visualizzare la creazione in 3D.

Siate consapevoli dell’importanza del posizionamento e dell’orientamento dei componenti.

È altamente improbabile che siate arrivati a questo punto senza essere a conoscenza che alcuni componenti necessitano di un orientamento specifico per mantenere il flusso dei circuiti all’interno del PCB. Se l’orientamento di questi componenti è chiaramente indicato sia sul disegno che sulla serigrafia delle schede fisiche, si minimizzeranno gli errori dell’operatore durante l’assemblaggio e la costruzione delle schede.

I vostri ingegneri dovranno inoltre ponderare attentamente il posizionamento dei componenti per assicurare che ci sia spazio adeguato per la circolazione dell’aria e per installare i dissipatori dove necessario. Questa è un’area che sarà semplice da verificare se si utilizza un software di progettazione di alta qualità.

L’importanza di utilizzare componenti di qualità

È fondamentale assicurarsi di utilizzare componenti di alta qualità per le vostre costruzioni, sia che si tratti della popolazione dei PCB, dei PCB stessi o di altri materiali impiegati nella costruzione del prodotto. In caso contrario, la qualità complessiva del prodotto subirà un declino, indipendentemente dalla qualità del progetto della scheda o dagli sforzi compiuti dalla vostra forza lavoro altamente qualificata.

Riflessioni conclusive

Pertanto, sebbene i vostri occhi possano essere catturati dall’espansione della vostra azienda e da tutte le opportunità che ne derivano, dovrete prestare particolare attenzione ai vostri prodotti, soprattutto al loro design. Quindi, cercate solo i componenti della migliore qualità per rendere il vostro prodotto quello che i clienti desiderano.

Naturalmente, dovrete anche rendere i prodotti attraenti e forse differenziarvi dagli stili adottati dalla concorrenza. Ricordate che un prodotto di buona qualità è frutto della qualità in ogni suo aspetto, e anche un solo componente di scarsa qualità può abbassare l’intero prodotto al suo livello qualitativo.