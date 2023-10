Come cambia la viabilità in città per la Varese City Run

Ad aprire l’evento nella mattinata di venerdì 6 ottobre sono state le Pulciniadi, le Olimpiadi delle Scuole dell’infanzia di Varese, con più di 400 bimbi e bimbe, con insegnanti e società sportive. Si prosegue sabato 7 ottobre con l’apertura del Villaggio allo Stadio di Varese, dove gli atleti potranno ritirare pettorina e pacco gara, mentre domenica 8 ottobre ci saranno le quattro le gare nel circuito cittadino. Sono la Varese Half Marathon Officia Fidal, che è la prima mezza maratona ufficiale della città di Varese su un percorso di oltre 21 chilometri; la VareseTen official Fidal; la VareseTen non competitiva su un percorso di 10 chilometri; infine la Family Run su una lunghezza di 3 chilometri, per una festa dedicata a tutti, famiglie e bambini. Le iscrizioni e informazioni sul sito www.varesecityrun.it.

Informazioni per la viabilità

Nella giornata di domenica 8 ottobre, per consentire lo svolgimento delle gare in sicurezza, dalle ore 6 alle 11.30 viene istituito il temporaneo divieto di transito in alcune vie della città.

Le vie interessate dal provvedimento sono via Bolchini, via Manin, viale Aguggiari, via Veratti, via Verdi, via Monviso, via Sant’antonio, via Montebello, piazza Libertà, ia Xxv Aprile, via Giuliani, via Bertolone, via Sanvito Silvestro, largo Risorgimento, via Della Brunella, via Crispi, via Monguelfo, via Bolchini, via Borghi, largo Mafalda Di Savoia, via Saffi, via Carrano, via Vellone, via Stadio, via Pirandello, via Oriani, viale Ippodromo, via Montello, via Borghi, via Salvo D’acquisto, via D’adda, via Staurenghi, via Bernascone, viale Monterosa, via Monastero Vecchio, via Saffi.

Per tutta la durata dell’evento, il transito dei veicoli dei residenti e di quelli diretti in proprietà private potrà essere consentito solo compatibilmente con le condizioni di sicurezza legate all’evento, ed a velocità particolarmente moderata ed adeguata alla situazione. Il divieto di transito per le vie interessate dal percorso è limitato al tempo tecnico necessario per garantire il passaggio degli atleti in condizioni di sicurezza. Via Sacco non sarà chiusa al traffico ma è previsto l’attraversamento in sicurezza dei concorrenti per accedere ai Giardini.

Percorso dell’evento Varese City Run

Ore 09.00 partenza dallo stadio di Varese. Inizio 1° giro: via Bolchini, via Manin, viale Aguggiari, piazza Beccaria, via Veratti, via Sacco, ingresso ai Giardini Estensi per giro interno, uscita dai Giardini Estensi su via Verdi, via Verdi, via Monviso, via Sant’Antonio, via Montebello, piazza Libertà, via XXV Aprile, via Giuliani, via Bertolone, via XXV Aprile, rotatoria Alberto da Giussano, via Sanvito Silvestro, largo Risorgimento, via Della Brunella, via Crispi, via Monguelfo (andata fino all’ingresso del parco e ritorno su via Crispi), via Crispi, via Bolchini, rotatoria Borghi, via Borghi, largo Mafalda di Savoia, via Saffi, via Carrano, via Vellone, via Stadio. Inizio 2° giro via Bolchini, via Manin, viale Aguggiari, piazza Beccaria via Veratti, via Sacco, ingresso ai Giardini Estensi per giro interno, uscita dai Giardini Estensi su via Verdi, via Verdi, via Monviso, via Sant’Antonio, via Montebello, piazza Libertà, via XXV Aprile, via Giuliani, via Bertolone, via XXV Aprile, rotatoria Alberto da Giussano, via Sanvito Silvestro, largo Risorgimento, via Della Brunella, via Crispi, via Monguelfo (andata fino all’ingresso del parco e ritorno su via Crispi), via Crispi, via Bolchini, rotatoria Borghi, via Borghi, largo Mafalda di Savoia, via Saffi, via Carrano, via Vellone, via Stadio con arrivo allo Stadio di Varese.

Giro Family Run

Ore 09.00 partenza dallo stadio di Varese, indi via Bolchini, via Manin, via Oriani, via Vellone, via Borghi con arrivo allo Stadio di Varese.