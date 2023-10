Come insegnare l’economia ai più piccoli: a Laveno un seminario che parte dall’ABC

La parola “economia” racchiude in sé due parole greche, òikos (casa) e nomos (legge) ma il suo significato va ben oltre quello di “regole della casa”. L’economia muove la nostra quotidianità, quella del nostro Paese e perfino le dinamiche internazionali. E come tutto ciò che è così determinante per la nostra vita è importante averne coscienza fin da bambini.

Non a caso anche il Ministero dell’Istruzione sta rivolgendo proprio in questi giorni alle scuole di ogni ordine e grado l’invito a realizzare percorsi di alfabetizzazione economica. Ai più piccoli e ai giovani si rivolge il progetto “L’ABC dell’economia – Primi passi nel mondo della finanza” che sarà presentato ai docenti di tutte le scuole primarie statali di Busto Arsizio, nell’ambito del seminario di due giorni in programma venerdì 20 e sabato 21 ottobre alla Casa di Gesù Bambino di Cerro di Laveno.

L’iniziativa, organizzata con il supporto di BCC Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate, Associazione Noi del Tosi e Fondazione ITS INCOM Academy, vuole essere un momento di confronto e di scambio di esperienze volto a ricercare modelli efficaci per insegnare ai più piccoli i concetti base della scienza economica. “Perché le stesse caramelle costano di più dell’anno scorso? A cosa serve risparmiare? Da dove arriva il denaro che si usa per fare la spesa?”. Sono tante le domande e le curiosità che i bambini rivolgono ai genitori e agli insegnanti e non sempre si è preparati a dare le risposte nel modo corretto.

D’altronde, nonostante questi siano aspetti comuni della vita di tutti i giorni, i concetti che ne stanno alla base, non sono sempre semplici e avere una guida per trovare le parole giuste per condividerne il significato può essere molto utile. Ospiti e relatori saranno i docenti polacchi che hanno seguito il progetto originale da cui è tratta l’idea di “L’ABC dell’economia”: Damian Kupczyk, psicologo, insegnante, esperto di didattica e presidente della Czpeczynski Family Foundation, Irena Talarek, insegnante e coautrice dei materiali utilizzati, Marzena Mikosz, responsabile dello sviluppo del progetto per i paesi di lingua tedesca e l’Italia e le traduttrici Ewa Trzcinska e Maria Peroggi che sta curando la traduzione in italiano di un nuovo progetto dedicato all’ABC dell’empatia. Interverranno inoltre, Benedetto Di Rienzo, presidente della Fondazione ITS INCOM, Nadia Cattaneo dell’Università Liuc di Castellanza e Simone Mantovani della BCC Banca di Credito Cooperativo Busto Garolfo e Buguggiate. In videoconferenza sarà presentata anche l’esperienza, sul medesimo progetto, avviata dai docenti dell’Istituto comprensivo di Gioiosa Ionica.

Per approfondire il progetto: https://cff.edu.pl/en/abc-of-economics/