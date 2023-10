Come stanno gli alberi di viale Rimembranze a Cassano?

«Come stanno gli alberi di viale Rimembranze?».

Lo chiede – all’amministrazione comunale – il consigliere di minoranza Tommaso Police. Una preoccupazione che arriva dopo la rapida decisione, nel cuore dell’estate, che ha portato ad abbattere oltre metà dei tigli di piazza 25 aprile.

La decisione a luglio era stata motivata sulla base di una perizia che registrava lo stato di salute preoccupante degli alberi e la loro pericolosità, proponendo di “imbrigliarli” o di abbatterli.

Dalla perizia era emersa – ricorda Police – «la scarsa manutenzione effettuata con tecniche non consone» su quegli alberi. Di qui la preoccupazione del consigliere per il viale di maggior fascino e valore paesaggistico di Cassano, il viale delle Rimembranze, con il suo doppio filare d’alberi d’alto fusto.

Il viale immediatamente dopo l’ultimo intervento di potatura, due anni fa

Ecco le domande poste da Police con una interrogazione che andrà in consiglio comunale:

1. Gli alberi presenti sul viale delle Rimembranze, sono stati sottoposti ad una perizia tecnica a cura di un agronomo incaricato per valutarne lo stato di salute?

2. Quando sono stati effettuati gli ultimi interventi di manutenzione? Come sono stati effettuati gli interventi?

Sono state seguite delle linee guida come indicato per esempio nella perizia di piazza XXV Aprile, oppure si è proceduto in maniera discrezionale?

3. Considerata la sconcertante perizia dell’agronomo per i tigli di Piazza XXV Aprile che segnalava la scarsa manutenzione effettuata con tecniche non consone negli ultimi 20 anni, esiste un programma delle manutenzioni con cadenza periodica per gli alberi di viale Rimembranze?