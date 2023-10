Como celebra Plinio il Vecchio a duemila anni dalla nascita

Venerdì 20 ottobre 2023 il Comitato Nazionale per le celebrazioni dei duemila anni dalla nascita di Plinio il Vecchio riunirà a Como autorità istituzionali e autorevoli studiosi per sancire ufficialmente l’inizio del Bimillenario pliniano 2023-2024: in programma il convegno “L’eredità di Plinio il Vecchio a duemila anni dalla sua nascita” nell’Aula Magna dell’Università degli Studi dell’Insubria di Como (foto: statua di Plinio sul duomo di Como).

Il Convegno “L’eredità di Plinio il Vecchio a duemila anni dalla sua nascita”, realizzato dal Comitato Nazionale in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria e curato dal Prof. Andrea Spiriti dell’Università degli Studi dell’Insubria e dal Prof. Gianfranco Adornato della Scuola Normale Superiore di Pisa, si terrà a partire dalle ore 12.30 presso l’Aula Magna dell’Università.

Sarà l’occasione per riunire accreditati studiosi dell’opera pliniana come i professori Gian Biagio Conte, presidente onorario del Comitato Nazionale, Stefano Maggi, Maurizio Harari, Elisabetta Cattanei, Valeria Borboni, Andrea Spiriti, Paolo Luca Bernardini.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a questo link.

Il programma del convegno su Plinio il Vecchio a Como

h. 12.30-13.30 Accoglienza e welcome drink

h. 13.30 Saluti istituzionali

Parte I

Modera Gianfranco Adornato, Scuola Normale Superiore, Pisa

h. 14.00 Novi…Comi moenia Lariumque litus. L’immagine di Como romana – Stefano Maggi – Università degli Studi di Pavia

h. 14.20 Plinio: una questione di stili fra tradizione e innovazione – Maurizio Harari – Università degli Studi di Pavia

h. 14.40 Volontà umana, natura e fortuna nella Naturalis Historia – Elisabetta Cattanei – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

h. 15.00 Plinio illustrato – Valeria Barboni – Università degli Studi di Pisa

h. 15.20 Plinio, Giovio, Rodari, Castiglioni. La facciata del Duomo di Como – Andrea Spiriti – Università degli Studi dell’Insubria

h. 15.40 Il Plinio dei Lumi: note sull’edizione della NH di Poinsinet de Sivry – Paolo Luca Bernardini – Università degli Studi dell’Insubria

Parte II

h. 16.00 Lectio magistralis – Plinio 2023 – Gian Biagio Conte, Professore Emerito di Letteratura Latina, Scuola Normale Superiore, Pisa

h. 17.00 Conclusioni e Dibattito

Il Comitato Nazionale e le Celebrazioni pliniane 2023-2024

Su iniziativa di Fondazione Alessandro Volta e di Accademia Pliniana, a inizio 2022 è stato costituito il Comitato Locale per le Celebrazioni del Bimillenario Pliniano al fine di commemorare nel corso del biennio 2023-2024 i duemila anni dalla nascita di Plinio il Vecchio. Il Comitato Locale vede come membri fondatori, oltre a Fondazione Volta e Accademia Pliniana, Regione Lombardia, Provincia di Como, Comune di Como, Camera di Commercio di Como e Lecco, Università degli Studi dell’Insubria di Como e Varese. Le celebrazioni pliniane beneficiano, inoltre, della vasta e convinta partecipazione delle più rilevanti associazioni culturali della città e del territorio lariano.

Successivamente, con D.M. 20 febbraio 2023, n. 87, il Ministero della Cultura ha istituito il Comitato Nazionale per le Celebrazioni dei Duemila Anni dalla Nascita di Plinio il Vecchio con il compito di programmare, promuovere e curare lo svolgimento delle manifestazioni. Il Comitato Nazionale, con base a Como, si giova della partecipazione dei membri fondatori del Comitato Locale, della Società Archeologica Comense e di alcune fra le maggiori autorità culturali del nostro Paese provenienti dalla Accademia Nazionale delle Scienze di Roma, dalle Gallerie degli Uffizi di Firenze, dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli, dal Museo Archeologico Virtuale di Ercolano, dal Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche Università Federico II di Napoli, dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e dall’Università degli Studi di Pavia.

La vastità dei campi di interesse di Plinio il Vecchio e la sua capacità di dialogare con il tempo presente hanno dato vita a una serie assai nutrita di eventi, conferenze, pubblicazioni da parte di Associazioni distribuite sull’intero territorio nazionale (vedi lista completa su www.plinio23.it). Il Comitato Nazionale, oltre a coordinare le numerose iniziative, si è impegnato in tre progetti emblematici di prossima realizzazione: novità assoluta per il territorio lariano, una mostra archeologica di notevole interesse curata dal Professore Gianfranco Adornato della Scuola Normale Superiore di Pisa; un Convegno internazionale e la traduzione/pubblicazione di una versione in due tomi della Naturalis Historia al fine di rendere sempre più fruibile l’opera pliniana.

Per informazioni: www.plinio23.it