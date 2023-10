Compie 15 anni la Mensa del Padre Nostro di Castellanza . Il grazie a chi continua ad essere al suo fianco

In questi giorni ricorre il 15°anniversario dell’associazione la Mensa del Padre Nostro di Castellanza Odv. Questa realtà è nata all’interno della Caritas Parrocchiale “San Giulio” nell’ottobre del 2008 per aiutare alcune famiglie molto disagiate.

Sabato 21 ottobre si svolgerà una cerimonia per festeggiare questo importante traguardo e per ringraziare le realtà che negli anni hanno sostenuto l’opera di questo importante soggetto della vita sociale castellanzese. L’appuntamento è alle 11 nella sede di via Bettinelli 2.

Il presidente Adriano Broglia, insieme all’organo di amministrazione e ai 61 volontari che danno una mano hanno voluto ripercorrere le tappe di un cammino straordinario che ha permesso a tante famiglie del territorio di poter superare momenti difficili anche grazie al loro impegno.

La storia inizia nel 2008 quando gli assistiti appartenevano per lo più alla Parrocchia di San Giulio, ma poi l’aiuto e la collaborazione si sono estese alla parrocchia di San Bernardo così da costituire un’unica realtà caritativa. Con l’aggravarsi nel 2013 della congiuntura economica si vedevano scene che sembravano ormai relegate ai tempi della guerra: «Vedevamo i poveri che aspettavano gli scarti dei bancali di frutta e verdura all’esterno dei supermercati. Il numero degli assistiti conobbe una crescita notevole, cosicchè il piccolo gruppo di volontari nel 2013 decise di fondare una Onlus per poter accedere alla grande distribuzione dei supermercati».

Gli anni a seguire furono ricchi di avvenimenti provvidenziali e vantaggiosi all’attività dell’associazione grazie all’aiuto economico della Regione Lombardia, del Vicariato di Rho, del Rotary Club e del Club Lions Castellanza/Malpensa.

Nel 2015 fu inaugurata l’apertura di una nuova sede in via Bettinelli e successivamente nel 2018 fu attivato il Banco Alimentare in collaborazione con quello regionale che ha sede a Muggiò. Infine fu donato dalla Regione Lombardia il Fiat Ducato per il trasporto di derrate deteriorabili.

Il potenziamento delle strutture logistiche e delle risorse di approvvigionamento permise di aiutare un maggior numero di famiglie italiane e straniere e di avviare una costante collaborazione con il Decanato della Valle Olona e delle Caritas locali, con i supermercati, le mense delle ditte e le mense scolastiche del territorio.

A tutti costoro va il sentito grazie dell’organizzazione: «per quanto hanno dato con generosità a sostegno delle nostre attività. Il pensiero e un grandissimo ringraziamento – mai come in questa occasione è doveroso – va a tutti i volontari, ai soci e a tutte quelle persone che ci hanno aiutato e dato una mano e a tutt’oggi continuano a sostenerci. I nostri servizi sono a disposizione di tutti coloro che nella nostra città ne abbiano necessità, e, se non riusciamo ad arrivare dappertutto, credeteci non è per scarsa volontà. Collaboriamo fattivamente con tutti coloro che sono sensibili e operano nel campo della solidarietà. In una società sempre più progredita, agire per il bene degli altri è sempre più indispensabile se si vuole crescere in umanità e dignità. Questa è la nostra convinzione, questo il nostro impegno».

Per continuare ad aiutare:

• La SPESA SOSPESA al supermercato TIGROS, IL GIGANTE, la TABACCHERIA SARAVALLI in Viale Lombardia in Castegnate

• Aderendo alla RETE DELLE FAMIGLIE SOLIDALI che aiutano ad acquistare i beni alimentari di prima necessità

• DONAZIONI usando il conto corrente della BANCA INTESA SAN PAOLO codice IBAN: IT58CO306909606100000077914 con causale DONAZIONE A “LA MENSA DEL PADRE NOSTRO ODV”