“Comprane uno oggi!”, al teatro di Cuvio i segreti della musica della pubblicità

Mentre tutti i concerti di MusiCuvia vogliono essere un diversivo al ritmo della vita quotidiana, l’evento di sabato esplora il modo in cui è possibile influenzare le nostre vite, a volte senza nemmeno accorgersene. Con l’aiuto di una generosa dose di umorismo e disinvoltura il navigato pubblicitario Andrew Jolliffe e il pianista Adalberto Riva, entrambi residenti in valle, discuteranno e spiegheranno i segreti della musica della pubblicità.

Si può essere perdonati se si crede che le opere di maestri come Bach e Prokofiev non entreranno mai nel mondo delle tavolette di cioccolato, delle automobili e dei dopobarba, ma saper vendere è un’arte in sé. Saper toccare i desideri, e quindi i portafogli, dei consumatori richiede la stessa sensibilità e sottigliezza dell’arte stessa: un mix complesso di creatività, leggerezza, sottintesi e anche messaggi provocatori è a volte più efficace di un’analisi metodica del comportamento umano. Andrew Jolliffe pratica questo mestiere da 30 anni a Londra e Parigi e ora come free lance a Cuvio, vincendo alcuni premi internazionali lungo il suo percorso, mentre il pianista Adalberto Riva non ha certo bisogno di presentazioni, con numerose registrazioni all’attivo. Sabato vedremo come se la cava con i jingle per banane e biscotti.

L’ingresso al concerto è gratuito, così come per tutti gli eventi di MusiCuvia, in quest’occasione sostenuta anche dal comune e dalla ProLoco di Cuvio. Fondata da Andrew Jolliffe, Margherita Gianola e Adalberto Riva, con l’appoggio dell’Associazione Momenti Musicali, MusiCuvia è sostenuta da Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, Comunità Montana Valli del Verbano, Associazione Culturale Valcuvia, quattro Comuni della Valcuvia oltre che da diverse altre associazioni locali e sponsor privati. In sintonia con la sua missione di offrire una gamma di concerti per soddisfare tutti i gusti e curiosità, il programma di MusiCuvia prevede ancora altri appuntamenti durante ottobre: il 28 si presenta gran finale con can-can, frizzi e divertimenti dei mitici Café Chantant di Parigi. In Valcuvia si crede fermamente che la musica debba essere accessibile a tutti, dovunque ci si trovi. Godere la musica non è solo un privilegio. È un diritto di tutti.

COMPRANE UNO OGGI!

Cuvio, Teatro Comunale, sabato 21ottobre alle ore 21.00

ANDREW JOLLIFFE e ADALBERTO MARIA RIVA

Per informazioni: Andrew Jolliffe 338 863 70 72 – andrew@musicuvia.com Adalberto Maria Riva 335 818 79 85 – amriv@libero.it Margherita Gianola 347 1493582 – margheritagia@gmail.com www.musicuvia.com Youtube: www.youtube.com/@musicuvia8498