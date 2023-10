Con “BA Informa” la comunicazione di Busto Arsizio arriva via Whatsapp

Sarà attivo dal 1 novembre “BA Informa”, il nuovo servizio con cui l’Amministrazione di Busto Arsizio potrà informare i cittadini in maniera semplice, capillare e tempestiva, direttamente sugli smartphone degli iscritti al servizio, tramite l’applicazione di messaggistica mobile più utilizzata al mondo, WhatsApp.

I cittadini riceveranno sull’applicazione messaggi contenenti informazioni di pubblica utilità, iniziative, scadenze, bandi, allerte meteo e comunicazioni d’emergenza. Il servizio sarà completamente gratuito, sarà usufruibile indipendentemente dal gestore telefonico scelto e sarà soggetto a libera sottoscrizione da parte dei cittadini nel pieno rispetto della normativa Privacy.

Le modalità di iscrizione sono semplici: basta avere uno smartphone con installata l’applicazione WhatsApp e salvare in rubrica il numero di telefono +39 3440769992 (è possibile anche scansionare il QR code presente sulle comunicazioni dedicate).



Una volta aperta la chat, il cittadino dovrà scrivere il messaggio “Attiva”; a questo seguirà un messaggio automatico a cui il cittadino dovrà rispondere Sì per aderire al servizio. In allegato a tale messaggio sono consultabili la modalità di adesione al servizio e l’informativa privacy. Infine, sarà chiesto al cittadino di indicare quale sia/siano il/i quartiere/i di proprio interesse, in modo che il sistema possa inviare comunicazioni dedicate nel caso, ad esempio, di modifiche alla viabilità, lavori, ecc.

È possibile disiscriversi dal servizio in ogni momento inviando il messaggio “cancella iscrizione” via WhatsApp al medesimo numero.

Inviando il messaggio di iscrizione, il cittadino accetta di essere inserito nelle liste dei contatti WhatsApp del Comune, per le finalità legate a questo servizio e di autorizzare il Comune ad inviare comunicazioni di pubblico interesse mediante WhatsApp.

Le modalità di adesione al servizio e l’informativa privacy sono disponibili sul sito del Comune; per informazioni ulteriori e per chiedere supporto per l’adesione al servizio basta chiamare i numeri 0331 390265 o 0331 390309.

I messaggi vengono inviati in modalità broadcast, nel rispetto della privacy degli iscritti.

Il numero di telefono dedicato a “BA Informa” al momento è abilitato solo per il servizio di invio notizie agli iscritti. Non accetta chiamate in ingresso, né è possibile inviare segnalazioni, reclami o richiedere informazioni via messaggio SMS o WhatsApp.