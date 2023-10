Con Beethoven riprendono gli incontri musicali di Auser Gallarate

Alla sede di Auser Gallarate si ricomincia a parlare di musica. Lunedì 16 ottobre 2023 alle ore 19:00 il professor Virgilio Bernardoni, professore ordinario di musicologia e storia della musica presso l’Università di Bergamo, riapre la serie di incontri.

Il primo incontro tratterà la Sinfonia n° 5 in do minore di Ludwig Van Beethoven. L’ingresso è libero e aperto anche a non soci.