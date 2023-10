Con la “mezza giornata di spiritualità” ripartono le attività di Azione Cattolica nel Tradatese

L’ Azione Cattolica del Decanato di Tradate invita gli adulti alla Mezza giornata di spiritualità nella prima domenica di avvento che cadrà il 12 novembre presso la Chiesa S. Anna di Ceppine a Tradate

Il Programma prevede:

15,00 Accoglienza

15,15 Vesperi

15,30 Meditazione a cura di padre Luigi Boccardi (Cappuccini di Varese)

segue momento di silenzio e meditazione personale

16,30 pausa caffè e momento associativo – vita di AC dalle parrocchie

17,15 Adorazione Eucaristica

18,00 Conclusione

L’Azione Cattolica in questi giorni riprende le proprie attività annuali. Sono invitati non solo gli iscritti ma anche tutti coloro che fossero interessati.

L’obbiettivo che si propone è ben riassunto da uno slogan composto di tre parole: pensare ( “é la ricchezza che ci caratterizza in quanto uomini e donne”), pregare (il nome che diamo alla relazione con Dio Padre), appassionarsi (è la chiave per prendere in mano la propria vita e farne un capolavoro).

« Ci rivolgiamo a persone che desiderano aggiornarsi e dialogare su tematiche di attualità e di rilevanza sociale. Siamo convinti che il riconoscerci tutti fratelli e la meditazione personale e comunitaria del Vangelo di Gesù possa offrire suggerimenti e indicazioni per il buon vivere oggi. La forza dello Spirito che riceviamo come un dono ci aiuta a fare della vita e del mondo che ci sono affidati occasioni di convivenza pacifica e piacevole».

Radunati in piccoli gruppi presenti in quasi tutti i paesi e città lombardi e italiani, i soci di Azione Cattolica stanno rinnovando il tesseramento per l’anno prossimo ed entro l’8 dicembre si svolgerà l’elezione diretta dei responsabili parrocchiali e decanali.

Entro aprile verranno poi rinnovati i dirigenti diocesani e nazionali. Chiunque fosse interessato può partecipare anche

diventando socio.

Le proposte associative nel Tradatese di questi primi mesi, aperte anche chi non è socio, sono:

La Lectio Divina: nati dall’intuizione del Cardinal Martini, sono momenti di approfondimento e meditazione del Vangelo di Luca, guidati da don Luca Andreini. Si svolgeranno mensilmente in tutta la Diocesi: a Vengono Inferiore dalle 21 alle 22, saranno di mercoledì.

La formazione: momento tradizionale dell’Azione Cattolica da 150 anni , si svolgerà mensilmente a Locate Varesino, Venegono Inferiore e Vedano Olona, dialogando in piccoli gruppi su temi di attualità, nella luce della parola di Dio e con la guida del magistero della Chiesa.

Mezza giornata di spiritualità, il pomeriggio di domenica 12 Novembre, prima di Avvento sul tema: Seminatori di speranza. Guidati dalla meditazione da padre Luigi Boccardi dei Cappuccini di Varese. Si svolgerà nella chiesa delle Ceppine a Tradate.

Proposte diocesane ad ampio spettro tra formazione cristiana, dialogo e confronto e tematiche di rilevanza civile, educativa e politica si possono trovare sul sito diocesano www.azionecattolicamilano.it e nazionale www.azionecattolica.it