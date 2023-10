Conclusa a Cassano Magnago Conclusa l’edizione 2023 di “Una Palestra a Cielo Aperto”

Si è conclusa oggi la decima edizione del progetto “Una Palestra a Cielo Aperto”, un’iniziativa dedicata alla ginnastica dolce per anziani e adulti, che ha animato il parco della Magana da giugno a settembre. L’evento, promosso dal Comune di Cassano Magnago e realizzato in collaborazione con il Centro Diurno Anziani, Stare bene insieme aps, la cooperativa Lombardia e CSK, ha registrato un successo straordinario, confermando la sua importanza nella comunità locale.

Quest’anno, il progetto ha visto la partecipazione di un totale di 171 iscritti, dimostrando l’entusiasmo e l’interesse crescente per l’attività fisica adatta a tutte le età. Un dato particolarmente significativo è la presenza di 19 giovani provenienti dal CDD il Veliero di Cassano Magnago, che hanno arricchito l’esperienza con la loro energia e vitalità, contribuendo a creare un ambiente inclusivo e intergenerazionale.

La ginnastica dolce svolta nel parco della Magana ha offerto ai partecipanti l’opportunità di mantenersi attivi, migliorare la forma fisica e socializzare, il tutto immersi nella bellezza naturale del parco. Le lezioni sono state condotte da istruttori altamente qualificati, garantendo un’esperienza sicura e gratificante per tutti i livelli di fitness.

Ma l’entusiasmo per la ginnastica non si ferma qui. A partire dal 18 settembre, le attività continueranno presso la palestra comunale delle scuole E. Fermi e il Palazzetto Tacca, garantendo un’opportunità continua per mantenere uno stile di vita attivo e salutare.

Per coloro che desiderano ulteriori informazioni o desiderano iscriversi, è possibile rivolgersi al Centro Diurno Anziani di Via Colombo, 30, o contattare il numero 366.6421248. Lì, saranno disponibili tutte le informazioni necessarie per partecipare a questa preziosa iniziativa che promuove il benessere fisico e sociale della comunità locale.