Consegnate le borse di studio agli studenti meritevoli del liceo Tosi

La seduta del consiglio comunale di ieri sera è stata preceduta dalla cerimonia di consegna di alcune borse di studio a studenti del liceo scientifico Tosi. Tre borse sono state assegnate in memoria di Matilde Paglione, studentessa del liceo scomparsa prematuramente, grazie alla donazione della zia Cinzia Giani.

A riceverle Lorenzo Rimoldi, studente più meritevole della scuola, Mattia Ballico, studente più meritevole della classe di Matilde, e Sonia Colombo, studentessa che si è distinta per l’impegno e la resilienza dimostrati durante una situazione personale di particolare difficoltà.

«Un commosso saluto a Matilde che ha lasciato traccia tangibile e un ricordo di dolcezza e sensibilità in tutti noi. Una memoria che è arrivata anche a chi non l’ha conosciuta» – ha detto l’assessore alle Politiche educative Daniela Cinzia Cerana, che ha coordinato la cerimonia a cui hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco Emanuele Antonelli, la presidente del consiglio Laura Rogora e la zia di Matilde.

Altre sette borse (“Dolci – Colombo”) sono state consegnate a studenti che si sono particolarmente distinti per il profilo morale e scolastico: Matteo Pisarra, Andrea Ravazzani, Alessandro Baldelli e Silvia Montagna per l’anno scolastico 21/22; Matteo Crucitti, Sofia May Wilson e Sofia Roccamo per l’anno scolastico 22/23.

A finanziarle il lascito di 125.000.000 Lire disposto dalla professoressa Luigia Colombo, accettato dal Comune nel 1997: «Con queste borse di studio vogliamo ricordarvi che la conoscenza va nutrita e coltivata e deve essere sempre affiancata da sani principi morali – ha osservato Cerana -. Vi auguro di continuare il cammino scolastico e della vita con lo stesso entusiasmo, sacrificio e volontà che avete finora dimostrato».