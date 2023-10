Continua il progetto della didattica in natura alla materna di Luvinate

Tra capre da mungere, animali da coccolare e produzione di formaggio artigianale, è stata una domenica speciale per i bambini e le famiglie della Scuola Materna di Luvinate che hanno affollato il Parco del Sorriso in occasione della Festa di inizio anno.

Grazie alla collaborazione di Anna e Mattia della Fattoria Il Vallone, ad aspettare i bambini al Parco non c’erano giochi o spettacoli, ma la bellezza della natura e della vita in fattoria: capre, caprette e tutto il necessario per imparare a mungere e a realizzare il formaggio. Una mattinata davvero intensa che ha entusiasmato i bambini e anche i genitori. Continua così il progetto dell’AsilonelBosco e di #outdooreducation, la linea educativa intrapresa dalla Materna di Luvinate, improntata alla didattica in natura, con uscite continue sul territorio, nei boschi, tra gli alberi, come elemento di crescita e di scoperta del sé e della realtà che circonda Luvinate, inserita nel Campo dei Fiori.