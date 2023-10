Controlli dei carabinieri di Gallarate sulle strade della “movida”, quattro denunce per guida in stato di ebbrezza

In questo fine settimana dal clima quasi estivo i Carabinieri della Compagnia di Gallarate hanno rafforzato i controlli presidiando tanto il centro cittadino quanto le arterie che collegano la Città dei Due Galli ai comuni che si affacciano sul Fiume Ticino e sul Lago Maggiore.

Cospicuo il numero dei controlli eseguiti, 85 persone e 60 veicoli, che sono stati articolati specialmente lungo le strade più trafficate e nei pressi dei luoghi di aggregazione giovanile.

Quattro le persone denunciate per guida in stato di ebbrezza, con tassi alcolemici superiori a 0,8 g/l e con punte che in taluni casi si aggirano addirittura tra 1,64 e 2,93 g/l. A questi si aggiunge la denuncia di un cittadino straniero colto alla guida dell’auto con una patente falsa.

Infine, altri due giovani sono stati denunciati per possesso ingiustificato di un coltello e per aver speso una banconota da 100 € falsa.