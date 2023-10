1823: inizia un’era. Una mostra e un documentario per i 200 anni del cotonificio a Solbiate Olona

Il 23 agosto 1823 è una data importante per Solbiate Olona: “Si è principiato a lavorare il Cottone a Solbiate” scriveva il contabile della sede di Gallarate del Cotonificio di Solbiate. L’opificio sorse sull’area dei due mulini ad opera di Andrea Ponti, già industriale a Gallarate. La fabbrica occupò sin dall’inizio 153 operai di cui 12 donne.

Duecento anni di storia di un paese e di un’industria

Il Comune di Solbiate Olona e la Commissione Biblioteca organizzano in collaborazione con il Gruppo Anziani Solbiatesi hanno deciso di organizzare un evento che intende onorare un momento storico decisivo per l’evoluzione economico-sociale del piccolo paese della Valle Olona. Iniziava l’era industriale non solo qui ma in tutto il nord Italia.

Documenti di un’epoca e di un’epica industriale

C’era una volta il cotonificio, è il titolo scelto per la mostra documentale che verrà inaugurata sabato 21 ottobre al Centro Anziani del paese, allestita dalla memoria storica Aldo Tronconi e realizzata da Ivan vaghi, Antonello Colombo e Annamaria Tomasini. Il giorno dopo (domenica 22 ottobre), negli spazi del centro socio-culturale, invece, ci sarà la presentazione del documentario di Filippo D’Angelo che ha intervistato gli ex-lavoratori e il vernissage di una mostra di pittori locali dal titolo “Spazi e uomini di una industria cotoniera”

Il maggiore della Lombardia, la storia

“…un novello stabilimento mosso dalle acque dell’Olona si vide sorgere in Solbiate, e tosto crebbe in guisa che fu il maggiore della Lombardia. E con la nuova del filare, aumentarono ancora l’avita arte del tessere, agli antichi telai a mano aggiungendone molti e molti meccanici” (Pasolini P.D., Memorie storiche della famiglia Ponti, Galeati, Imola 1876).

Ben presto la filatura si sviluppò: Cesare Cantù in “Illustrazione italiana del Lombardo-Veneto” del 1854 all’art. Solbiate Olona scrive: “Rimarchevole è la filatura della ditta Ponti, la più vasta che esista in lombardia e che occupa oltre 400 persone. Essa è illuminata a gas e contiene molti telai meccanici ed una vasta tintoria”.

Nel 1890 per interessamento di Andrea Ponti, la popolazione aumentata a 620 abitanti ebbe i primi servizi sociali: l’asilo e la scuola elementare fino alla terza classe.

La lenta trasformazione del paese da eminentemente agricolo ad agricolo-industriale continuò. La popolazione aumentò sensibilmente tanto che nel 1913 a Solbiate gli abitanti erano 2350.

Nel 1914 alla guida del Cotonificio ci furono uomini di grande valore come Federico ed Alfredo Tobler che sostituirono ettore Ponti, divenuto Senatore del regno: già da quel periodo i prodotti marca Gallo furono molto apprezzati.

“In occasione del Centenario del Cotonificio fu iniziata la costruzione delle case operaie e donato al Comune il terreno per un nuovo e più grande Cimitero. Fu l’inizio di un periodo d’oro per il paese che, unico nella zona, aveva strade asfaltate, un centro sportivo ricreativo (il dopo-lavoro) con campi da tennis, gioco delle bocce, pista per corse, sala da ballo”. (tratto da “Socio-Storia di Solbiate Olona”, a cura delle insegnanti Sandra Sartori Colombo e Gianna Limido Bellancini delle classi 3^B e 3^C, Anno scolastico 1975/76)

Il declino inizia nella seconda metà del secolo scorso e alla fine sarà un’alluvione, nel 1992, a mettere fine alla storia produttiva del sito che è ancora oggi presente sul fondo valle, lì dove l’avventura iniziò dove sorgevano due mulini. Nel 2018, infine, un incendio distrusse una parte degli stabilimenti.

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI

Sabato 21 ottobre ore 16 presso il Centro Anziani di Solbiate Olona

Inaugurazione della mostra documentaria allestita da Aldo Tronconi

Presentazione del percorso narrativo “Storia di una industria e di un Paese”

a cura di Ivan vaghi, Antonello Colombo, Annamaria Tomasini

Domenica 22 Ottobre presso il Centro Socio-culturale di Solbiate Olona

Vernissage della collettiva di pittori locali “Spazi e uomini di una industria cotoniera”

Proiezione Video “Il Cotonificio di Solbiate 1823-2023” di Filippo D’Angelo con le interviste agli ex lavoratori

ORARI DI APERTURA DELLA MOSTRA

Domenica 22 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 12:00 – dalle ore 15:00 alle ore 18:00

da Lunedì 23 a Venerdì 26 ottobre dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Sabato 28 e domenica 29 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 12:00 – dalle ore 15:00 alle ore 18:00