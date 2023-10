Corriere della droga a 19 anni per 50 euro. Arrestato dalla Polizia Stradale in A8

Diciannove anni, studente, incensurato, corriere della droga per 50 euro a viaggio. È questo il profilo che emerge da un processo con rito direttissimo che si è svolto questa mattina in un’aula del tribunale di Busto Arsizio e che ha coinvolto un giovane di buona famiglia, faccia pulita, nessun precedente.

Il ragazzo era stato arrestato poche ore prima, nella serata di ieri (mercoledì), dopo che la Polstrada lo aveva fermato per un controllo lungo l’A8 in direzione Varese. Il solito atteggiamento nervoso e agitato che gli agenti conoscono bene li aveva indotti ad approfondire con una perquisizione dell’auto alla cui guida c’era il 19enne.

Dal vano del cruscotto è spuntato fuori un panetto di hashish da 100 grammi e un bilancino mentre nel borsello sono stati rinvenuti poco meno di 15 grammi di marijuana: «Li avevo ricevuti in consegna da un ragazzo alla stazione di Gallarate e avevo il compito di portarli alla stazione di Castronno dove sarebbero stati ritirati da qualcun’altro» – ha raccontato, rispondendo alle domande del giudice.

«Non conosco i nomi del mittente e del destinatario – si è difeso -. Nell’ambiente ci si conosce solo tramite chat e con termini in slang. Avevo già fatto una consegna di questo tipo. Mi danno dai 20 ai 50 euro» – ha detto ancora.

Sicuramente non ha detto tutto quello che sapeva ma rimane il fatto che un giovane di 19 anni, evidentemente alle prime armi e poco accorto, si sia trovato a passare una notte agli arresti nella cella di sicurezza della Stradale per essersi – da quanto racconta – prestato come fattorino della droga.

Alla fine il giudice ha accolto la richiesta del pubblico ministero che gli ha evitato il carcere ma lo costringerà a presentarsi alla Polizia Giudiziaria regolarmente (obbligo di firma, ndr) mentre l’avvocato di fiducia Mattia Landoni ha chiesto un termine a difesa puntando ad una messa alla prova che, magari, gli eviterà una fedina penale macchiata ad una così giovane età.