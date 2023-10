Corso di aggiornamento per i tecnici di laboratorio dell’Asst Sette Laghi

L’ASST Sette Laghi ha organizzato un ciclo di incontri dedicato ai tecnici in servizio nel Laboratorio di Microbiologia e Virologia. L’equipe diretta dal Prof. Nicasio Mancini sarà coinvolta in una rilettura del proprio ruolo a fronte dei cambiamenti intervenuti, frutto di investimenti in tecnologia.

Responsabile scientifico del corso, la dott.ssa Alessia D’Amato, psicologa del Lavoro, in collaborazione con la Direzione Assistenziale delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie (DAPSS), e con il dott. Francesco Tucci, coordinatore del comparto tecnico del Laboratorio di Microbiologia e Virologia. Ad introdurre gli incontri, il prof. Nicasio Mancini, particolarmente orgoglioso della capacità di adattamento dimostrata dai tecnici di laboratorio a fronte dei cambiamenti davvero impattanti che stanno determinando un netto salto di qualità dell’attività della Microbiologia.

«Grazie agli investimenti degli ultimi due anni, Varese può vantare un Laboratorio di Batteriologia tra i primi in Italia per tecnologia a disposizione – entra nel dettaglio Mancini – Questo consente un processamento automatizzato delle varie tipologie di campioni, permettendo una copertura oraria ancora più capillare, a beneficio delle necessità dell’urgenza. Un vantaggio fondamentale per un ospedale come Varese, che è hub per tantissime situazioni di emergenze e urgenza. Ma il potenziamento tecnologico ha riguardato anche il settore della sierologia e virologia molecolare, con particolare riferimento alle tecniche di sequenziamento di ultima generazione. Questi progressi hanno reso possibile una ancora più stretta integrazione con l’attività dei reparti ospedalieri, a partire dalle Malattie infettive, struttura diretta dal Prof. Paolo Grossi, per supportare le scelte terapeutiche dei colleghi clinici».

Nella seconda metà del 2024 verranno attivate le due stanze BSL-3 annunciate nel gennaio 2022.

Si tratta di locali destinati alle colture virali e batteriche di microrganismi ad alto rischio biologico. Le particolari caratteristiche di questi due ambienti permetteranno di svolgere attività sui microbi vivi, in coltura, per approfondirne le caratteristiche e affinarne diagnosi e terapie Sarà il caso di virus come gli arbovirus che, tramite zecche e zanzare, possono infettare l’uomo e, in alcuni casi, provocare malattie molto gravi come meningiti o encefaliti, alcuni tipi di virus influenzali potenzialmente pericolosi anche per l’uomo, oppure micobatteri come quello che provoca la tubercolosi.