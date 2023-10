Cosa fai se tua/o figlia/o sta male? Le risorse della terapia famigliare: un gioco di squadra

La serata inaugura la stagione culturale dell’Associazione di Promozione Sociale Essere Esseri Umani che ha il titolo “La famiglia come (forse) non l’avevi mai pensata”. Alla serata interverrà il dott. Matteo Selvini, che si occupa della presa in carico di adolescenti difficili, dei segreti familiari e di disturbi di personalità post-traumatici

Giovedì 12 ottobre alle ore 18.30 è in programma la prima serata della stagione culturale 2023-2024 dell’Associazione di Promozione Sociale Essere Esseri Umani di Varese, che avrà come tema “La famiglia come (forse) non l’avevi mai pensata”.

Per la serata inaugurale interverrà il dott. Matteo Selvini con un incontro dal titolo:

Cosa fai se tua/o figlia/o sta male? Le risorse della terapia familiare: un gioco di squadra

Matteo Selvini è psicoterapeuta sistemico-familiare e responsabile della scuola di psicoterapia “Mara Selvini Palazzoli”, si occupa della presa in carico di adolescenti difficili, dei segreti familiari e di disturbi di personalità post-traumatici.

La serata si svolgerà presso la sede dell’Associazione di Promozione Sociale Essere Esseri Umani, in via Limido 48 a Varese

L’evento è gratuito ma per questioni organizzative è necessaria la prenotazione cliccando qui

Al termine della serata verrà offerto a tutti un aperitivo di benvenuto.

Per informazioni è possibile scrivere una mail all’indirizzo info@aps-essereesseriumani.it oppure chiamare il numero +393510499140

Sul sito è possibile vedere la programmazione completa della Stagione Culturale 2023/2024.