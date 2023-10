Cosa fare nel weekend a Varese e nel Varesotto il 13, 14 e 15 ottobre

Oltre 96 luoghi straordinari in oltre 44 città della Lombardia insoliti, originali, curiosi aperti al pubblico per le Giornate Fai d’autunno. E’ un fine settimana all’insegna della letteratura con il Festival di Duemilalibri a Gallarate e la premiazione del Premio Chiara a Varese. Cominciano le castagnate e le sagre dal sapore di polenta. Si riaccende l’antico forno: a Cuirone di Vergiate è il weekend della festa del pane per un weekend di tradizione e gusto.

EVENTI IN EVIDENZA

BRUNELLO – Scoprire l’Africa con un nuovo modo di viaggiare: innovativo, intelligente, solidale, coinvolgente e avventuroso. Scopritelo il 15 ottobre durante la merenda solidale a Brunello organizzata da Good Samaritan ODV. Tutte le informazioni

BARASSO – Continuano le escursioni in Grotta Remeron seguite da un ricco pranzo al ristorante della Colonia Rossi. Appuntamento per tutte le domeniche di ottobre. La prenotazione è obbligatoria. Scopri il menù di domenica 15 ottobre. Tutte le informazioni

GAVIRATE – Terzo weekend per la Festa della Zucca sul lungolago. In considerazione del notevole afflusso alle prime due domeniche, a partire dalla successiva saranno disponibili non più solo due ma tre casse con l’intento di ridurre i tempi di attesa in coda. Tutte le informazioni

TERNATE – Il profumo irresistibile del cibo di strada si fonde con le note vibranti della musica e l’emozione di un volo in mongolfiera. Appuntamento al parco Berrini il 13, 14 e 15 ottobre con XXL Street Food. Tutte le informazioni

VARESE – Il Borducan torna a riempirsi di magia: dopo il successo della prima edizione, il romantic hotel più famoso di Varese si trasforma nuovamente in una piccola Hogwarts. L’allestimento a tema Harry Potter sarà presente dal 13 ottobre al 5 di novembre: gli stendardi delle quattro casate saranno esposti sulla facciata, i personaggi più amati della saga saranno ospiti dell’albergo e gli elfi di casa cucineranno deliziose prelibatezze a tutte le ore. Tutte le informazioni

EVENTI

TEMPO LIBERO – Tornano le Giornate Fai d’autunno: ecco i beni aperti in Lombardia 2023. Sabato 14 e domenica 15 speciali visite a contributo libero in 96 luoghi straordinari in oltre 44 città della Lombardia spesso inaccessibili o semplicemente insoliti, originali, curiosi – Tutte le informazioni

BESOZZO – Giornate d’Autunno del Fai, la delegazione di Varese mostra i tesori di Besozzo. Il 14 il 15 ottobre saranno aperti i due palazzi Besozzi Maggi e Besozzi Adamoli, l’ex-copertificio e il parco Contini – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Treno storico e rievocazione anni Venti, tra Milano, Saronno e il Lago Maggiore. Domenica il viaggio con carrozze d’epoca: personaggi in costume ricostruiranno il viaggio compiuto da Toti Dal Monte di rientro dagli Usa, la soprano Olga Medyanik interpreterà brani di Puccini – Tutte le informazioni

VARESE – “Io non rischio”, la campagna della Protezione civile anche a Besozzo e Luino. Il 14 e 15 ottobre sono le giornate nazionali della campagna di sensibilizzazione nazionale permanente sulle buone pratiche di Protezione Civile – Tutte le informazioni

VARESE – Una pizzoccherata per la Croce Rossa di Varese. L’evento si terrà alla sede CRI di via Dunant 2 a Varese sabato 14 ottobre, ma è prevista anche la possibilità di asporto – Tutte le informazioni

VARESE – Musica e storia tra il bunker e la sala lucernario di villa Mirabello a Varese per il festival Echi Urbani. Il Festival Echi Urbani unisce storia, musica e giovani per una tre giorni con l’acclamato mdi ensemble di Milano, Premio “Abbiati” 2021 – Tutte le informazioni

VARESE – Da San Vittore a Villa Mylius: Varese festeggia la Giornata della Meraviglia. È la terza edizione della manifestazione ideata da Marco Rodari, in arte Claun Il Pimpa, a sostegno dei bambini che vivono in zone di guerra – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese si celebra l’ottantesimo anniversario della Battaglia del San Martino. Tre eventi per commemorare i caduti di questa storica battaglia che lottavano con in mente l’idea di una costituzione unica e la libertà dalla dittatura in Italia – Tutte le informazioni

CAZZAGO BRABBIA – LUVINATE – Il lago di Varese tra arte e cucina. Nuova proposta del Gruppo di Cammino Luvinatese in collaborazione con il Comune di Luvinate e il Comune di Cazzago Brabbia. Appuntamento sabato 14 ottobre, con partenza alle ore 10 da Gavirate – Tutte le informazioni

OGGIONA CON SANTO STEFANO – “Leggere l’ambiente”, una passeggiata nel territorio di Oggiona con Santo Stefano. L’evento è organizzato in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini ed è in programma sabato 14 ottobre – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – Lo show di motocross, l’asino influencer e la street art: a Somma Lombardo un sabato di cultura e divertimento. Un programma fitto quello organizzato dall’associazione LaCattedrale per sabato 14 ottobre. Momento clou l’inaugurazione del murale realizzato da Andrea Ravo Mattoni – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – A Castiglione Olona grande attesa per la presentazione del vino “Il Collegiata” nato grazie al recupero dell’antica vigna della storica chiesa. Parte dei proventi andrà in beneficenza. Tutte le informazioni

GORLA MINORE- Una domenica di festa per Gorla Minore e i comuni limotrofi per l’attesa festa del bosco del Rugareto

UBOLDO – Ad Uboldo un laboratorio didattico per costruire magiatoie invernali per la fauna del parco dei Mughetti. Domenica 15 ottobre dalle 14:30 alle 17:00 si svolgerà un laboratorio didattico per costruire delle semplici mangiatoie invernali per conoscere questi animali – Tutte le informazioni

CAIRATE – “Cairate in Blu“, una giornata al monastero per contrastare l’autismo. Un pomeriggio di festa, con giochi, sport e laboratori inclusivi, che divertiranno, stimoleranno la creatività, e permetteranno a tutti di imparare a guardare il mondo da una prospettiva diversa – Tutte le informazioni

CASTAGNATE

VARESE – Torna la tradizionale castagnata di Velate. Appuntamento per domenica 15 ottobre all’Oratorio a partire dalle 12 – Tutte le informazioni

VARESE – Una castagnata a sostegno del Canile di Varese. Si terrà nel pomeriggio di domenica 15 ottobre nella sua sede – Tutte le informazioni

TERNATE – A Ternate domenica la castagnata. Aspettando Halloween. Domenica la tradizionale castagnata a Villa Leonardi della Pro Loco. Festa anche il 31 ottobre – Tutte le informazioni

FESTE E SAGRE

GEMONIO – Gemonio, tutti a tavola con la “Festa della Polenta”. La manifestazione promossa dalla Pro Loco all’area feste di via Curti è giunta alla 13a edizione. Appuntamento domenica 15 ottobre a pranzo – Tutte le informazioni

VERGIATE – Si riaccende l’antico forno: a Cuirone di Vergiate è il weekend della festa del pane. Un weekend di tradizione e gusto: Cuirone di Vergiate celebra la XII edizione della Festa del Pane tra laboratori, degustazioni e delizie a base di segale – Tutte le informazioni

CARDANO AL CAMPO – Tre giorni di festa a Cardano: il Quarto Stato festeggia dodici anni. Da venerdì a domenica tanti appuntamenti per stare insieme, con brindisi tutte le sere. Musica, libri, stand e anche l’inaugurazione della nuova Ciclofficina Casa del Popolo – Tutte le informazioni

ALBIZZATE – All’antico forno di Albizzate fa tappa la Festa transfrontaliera dei pani delle alpi. Bambini delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie avranno l’opportunità di immergersi in un’esperienza educativa e divertente. Saranno guidati nel processo di macinazione di grani di segale e frumento e cottura del pane – Tutte le informazioni

CARDANO AL CAMPO – Il ricco programma del tradizionale “Autunno cardanese”. Una giornata di stand, mercatini, spettacoli, animazione per bambini: torna la grande festa d’autunno proposta dalla Pro Loco cardanese insieme al Comune – Tutte le informazioni

LUINO – Al via alla terza edizione dell’Earth Festival di Luino. Quattro giorni di eventi organizzati dall’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholè Futuro-WEEK Network in collaborazione con il comune della cittadina lacustre. Giovedì 12 l’inaugurazione – Tutte le informazioni

LIBRI

GALLARATE – Duemilalibri, a Gallarate cinque giorni per far innamorare del libro. Dopo l’esordio nel 2022, il festival conferma il nuovo corso: un programma compatto, su pochi giorni, con nomi di richiamo e una proposta collaterale di qualità. Ecco tutto il programma della ventiquattresima edizione – Tutte le informazioni

VARESE – Albinati, Calabresi, Morreale e Novelli: il Festival del Racconto premia i suoi finalisti. Edoardo Albinati, Mario Calabresi, Emiliano Morreale, Mauro Novelli i finalisti della kermesse dedicata al racconto. Domenica 15 ottobre le premiazioni alle Ville Ponti – Tutte le informazioni

COMERIO – A Comerio rivive la storia di Renato Peruzzotti, deportato in Germania. Al Salone Polivalente viene presentato il diario scritto di nascosto da Peruzzotti durante la prigionia – Tutte le informazioni

VARESE – Una serata tutta argentina, tra musica e poesia, alla Libreria degli Asinelli di Varese. Ci sarà Fernando Santiago, attore argentino, che farà gustare un assaggio del recital Astor, mentre Laura Branchini presenterà il libro che raccoglie le poesie di Miguel Angel Bustos edito da Asinelli Editori “Frammenti fantastici” – Tutte le informazioni

VARESE – “La legalità è un sentimento”, Nando dalla Chiesa al Castello di Masnago. L’appuntamento è per venerdì 13 ottobre al Castello di Masnago alle ore 18 e 15 – Tutte le informazioni

AZZATE – Azzate chiama a raccolta i bambini e legge Italo Calvino. Sabato 14 ottobre alle ore 15, nella bella sala consiliare, si terrà una lettura pubblica a più voci, dedicata agli estratti di “Fiabe Italiane” e non solo. Poi merenda – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Al Castello di Castiglione Olona Emma e i fantini detective, il nuovo romanzo di Laura Orsolini. L’autrice sarà ospite della Biblioteca civica venerdì 13 ottobre alle ore 16,30 per presentare il suo nuovo romanzo giallo per ragazzi edito da Pelledoca – Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – “Elefanti nella ragnatela, Calvino protagonista alla biblioteca di Gazzada Schianno. Sabato 14 ottobre, in occasione del centenario dalla nascita dello scrittore, monologo per due voci messo in scena dalla Compagnia Teatro in Mostra al Teatro oratorio di Schianno – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

CERRO DI LAVENO MOMBELLO – Domenica visite al cantiere aperto di Palazzo Perabò di Laveno. Due visite guidate in programma – Tutte le informazioni

ARTE – Esplorando l’Arte e la Cultura a San Gemolo: Mostra di Giuseppe Talamoni presso la Badia di Ganna. Sabato 14 e domenica 15 ottobre presso la Badia di San Gemolo in Ganna una mostra omaggio a Giuseppe Talamoni – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – A Busto Arsizio due visite guidate per la chiusura della mostra “La madre”. Sabato 14 e domenica 15 ottobre due visite guidate gratuite con l’artista Stefania Pellegatta – Tutte le informazioni

VARESE – Terzo fine settimana di Oktoberfoto 2023. Il terzo fine settimana di Oktoberfoto 2023 inizia venerdì 13 ottobre alle ore 21,00 con la seconda serata di audiovisivi in Sala Montanari, via dei Bersaglieri 1, Varese – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

CINEMA – Al Miv Claudio Bisio presenta “L’Ultima Volta che Siamo Stati Bambini”. Venerdì 13 ottobre alle ore 19.45 in occasione della proiezione del film in sala Giove – Tutte le informazioni

CASSANO VALCUVIA – Sul palco di Cassano Valcuvia una grande marionetta per raccontare l’Alzheimer. La nuova stagione del Teatro Periferico prende il via sabato 14 ottobre con lo spettacolo “OperettAlzheimer. Allegro ma non troppo”: in scena Marzia Gambardella – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – I Divinattori mettono in scena a Busto Arsizio “Tesoro non è come credi”. Sabato 14 ottobre al teatro San Giovanni Bosco la commedia di Paolo Caiazzo con la regia di Patrizia Cuvello – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Teatro e danza in scena a Bellizona con lo spettacolo “Fellini”. Appuntamento per venerdì 13 ottobre in piazza del Sole con lo spettacolo del Teatro Blu in collaborazione con Kataklò per la rassegna “Terra a Laghi” – Tutte le informazioni

TEATRO – Al teatro San Luigi di Somma Lombardo va in scena “Note di tango”. L’appuntamento è per sabato 14 ottobre alle ore 20 e 30. Uno spettacolo di danza, canto e recitazione sul tango argentino – Tutte le informazioni

INCONTRI

VARESE – “Agopuntura architettonica” per salvare la Terra: a Visionare la filosofia dell’architetta cinese Xu Tiantian. L’appuntamento con Visionare, nella ormai tradizionale cornice di Villa Panza, è per venerdì 13 ottobre 2023 alle 19, oppure in webinar – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – La scrittura rivela ciò che sei, a Castiglione Olona incontro col grafologo Emiliano Pedroni. Incontro venerdì 13 alle 18.30 al Caffè Lucioni. L’esperto guiderà il pubblico attraverso un’affascinante esplorazione delle connessioni tra la scrittura e la psiche umana – Tutte le informazioni

LUINO – Un progetto per le scuole del territorio: a Luino la presentazione del monitoraggio civico dei cambiamenti climatici. Un progetto ambizioso promosso dal Tavolo di Lavoro per il Clima che verrà presentato sabato 14 ottobre a Palazzo Verbania. L’occasione sarà quella dell’Earth Festival – Tutte le informazioni

LUINO – “Il ritorno dei grandi predatori sulle Alpi, buoni o cattivi?”: se ne parla in un incontro a Luino. L’appuntamento, che rientra nel calendario di incontri dell’Earth Festival, è per venerdì 13 ottobre alle 17:00. Interverranno il comandante Fabio Scordo, Francesco Bisi, Elisabetta Rossi, Davide Cameroni e Cristina Poma – Tutte le informazioni

MUSICA

VARESE – Davide Van de Sfroos presenta a Varese il nuovo disco di inediti “Manoglia”. Il disco contiene 11 tracce inedite che hanno preso vita negli anni e sono rimaste gelosamente custodite in un cassetto, o in una tasca come amuleti, in attesa fosse maturo il tempo per venire alla luce. A Varese la presentazione sabato 14 ottobre – Tutte le informazioni

GALLARATE – Incontro da Carù a Gallarate per parlare di Nina Simone. Nel negozio di piazza Garibaldi ci sarà la presentazione con l’autore Gianni Del Savio del libro: “Nina. La storia musicale e politica di Nina Simone” – Tutte le informazioni

INDUNO OLONA – Una serata musicale a Induno Olona in ricordo di Renato Bertossi. Venerdì 13 ottobre in Sala Bergamaschi ci sarà l’esibizione del Giusy Consoli Quartet – Tutte le informazioni

VARESE – Da ottobre a febbraio a Palazzo Estense la rassegna concertistica “Affreschi sonori”. Una rassegna di cinque concerti che spaziano dal classicismo al Novecento, interpretati da giovani talenti – Tutte le informazioni

ALBIZZATE – Prosegue la rassegna “Reviviscenze musicali” ad Albizzate con “Alberto Talamona & Friends”. Terzo concerto in programma per sabato 14 ottobre 2023 alle ore 21:00 ad Albizzate nella Sala Piotti che vede il patrocinio del Comune – Tutte le informazioni

GORLA MAGGIORE – A Gorla Maggiore si suona la musica dell’orto con il Conciorto. Appuntamento con musica e verdura sabato 14 ottobre al vicolo Terzaghi – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – La musica di Beethoven inaugura la stagione sinfonica al teatro sociale di Busto Arsizio. In programma per domenica 15 ottobre tre composizioni “epiche” dei primi anni dell’Ottocento, con il giovane pianista Paolo Ehrenheim e l’Orchestra Du.Ca – Tutte le informazioni

TRADATE – Il trio acustico “Fall in blue” in concerto al teatro Nuovo di Abbiate Guazzone. Il trio formato dai tre giovani musicisti tradatesi si esibirà con il sassofonista Riccardo Savioli come ospite straordinario – Tutte le informazioni

BRENTA – Le dolci note della viola arrivano a Brenta e in Valcuvia. Simone Libralon è violista dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi: suonerà nello storico Santuario di San Quirico grazie al programma di Musicuvia – Tutte le informazioni

BRENTA – Il Coro Diatessaron chiude a San Quirico in Brenta la stagione di “Interpretando suoni e luoghi”. Venerdì 13 ottobre l’ultimo dei 19 concerti che hanno portato grande musica nei luoghi più belli del territorio della Comunità montana Valli del Verbano e della Comunità montana del Piambello – Tutte le informazioni

SPORT

MILANO – Gran finale a Milano per la “Deejay Ten”. Dopo 4 emozionanti tappe in giro per l’Italia, l’edizione 2023 della corsa non agonistica ideata da Linus si conclude nel capoluogo lombardo dove 18 anni fa è nata. Appuntamento domenica 15 ottobre, ore 9.00 – Tutte le informazioni

TIRO CON L’ARCO – Due giorni di competizioni indoor a Cardano al Campo con gli Arcieri Tre Torri. Dopo un’estate ricca di soddisfazioni sabato 14 e domenica 15 ottobre riprendono le competizioni indoor con due competizioni dedicate a senior, master e giovani – Tutte le informazioni

COSA FARE SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend del 13, 14 e 15 ottobre. Castagnate, feste della zucca e del pane e poi incontri, momenti di riflessione e tanti appuntamenti per i più piccoli sul Lago Maggiore e nei dintorni – Tutte le informazioni

COSA FARE A SARONNO E DINTRNI – Cosa fare nel weekend il 13, 14 e 15 ottobre. Tra il passaggio del treno storico alla stazione centrale di Saronno, gli eventi per il centenario dalla nascita di don Milani, la festa del Rugareto e la visita guidata al giardino botanico di Uboldo, ecco i principali eventi a Saronno e dintorni del fine settimana – Tutte le informazioni