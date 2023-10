Cosa fare nel weekend a Varese e nel Varesotto il 27, 28 e 29 ottobre

Edizione speciale a Varese per l’Antico Mercato Bosino a Varese che animerà il centro cittadino da giovedì a sabato. Sapori d’autunno a Cunardo con la seconda edizione della sagra della zucca e della castagna. Gene Gnocchi porta in scena il suo Sconcerto Rock per Valbossa In Rosa al Castellani venerdì 27 ottobre. A Brunello quarto appuntamento con la rassegna “Reviviscenze musicali” con “Omaggio a Rachmaninov” nella suggestiva Chiesa di Santa Maria Annunciata di Brunello. La prima Nichi RunBow si corre al Parco Lagozza di Arcisate. Domenica 29 ottobre la gara benefica dell’Arcobaleno di Nichi con tre percorsi tra il parco e i boschi di Arcisate, laboratori per bambini e pizzoccherata per tutti.

EVENTI IN EVIDENZA

BARASSO – Ultimo pranzo della domenica in Colonia Rossi. Il menù e tutte le altre info nell’articolo. Tutte le informazioni

COCQUIO TREVISAGO – Passeggiate, falconeria, spettacoli teatrali, degustazioni e ottimo cibo: l’Ottobre Caldanese si chiude con l’appuntamento di domenica 9 ottobre. Tutte le informazioni

CUNARDO – Con trent’anni di storia e un profondo impegno nella creazione di abiti da sposa e da cerimonia, L’Arte Sartoriale di Giusy Croce è pronta per presentare la sua prima Capsule Collection Haute Couture. L’appuntamento è per sabato 21 ottobre in atelier. Tutte le informazioni

JERAGO CON ORAGO – Venerdì 27 e sabato 28 ottobre da Zimurgo, in via Varesina 22 a Jerago con Orago, a partire dalle ore 18.00, due serate dedicate agli amanti del “nettare” giallo con ZimbWood sul lungolago. Un gustoso menù e tante bancarelle. Tutte le informazioni

MALNATE – Dal Burkina Faso all’Italia: la storia dell’autrice Clementine Talatou Pacmogda raccontata in un libro autobiografico che sarà presentato venerdì 27 ottobre alle ore 21.00 al Centro Sociale Ricreativo Culturale Lena Lazzari. Tutte le informazioni

VARESE – Al Borducan come a Hogwarts. L’allestimento a tema Harry Potter sarà presente fino al 5 di novembre con tante chicche tutte da scoprire. Tutti gli eventi in programma. Tutte le informazioni

EVENTI

VARESE – Un’edizione speciale per l’Antico Mercato Bosino a Varese. Giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 ottobre, dalle ore 8 alle ore 18 tra via Marconi e piazza Battistero – Tutte le informazioni

CUNARDO – Sapori d’autunno a Cunardo: arriva la seconda edizione della sagra della zucca e della castagna. L’appuntamento è previsto per sabato 28 e domenica 29 ottobre alla Baita del fondista. In programma tante prelibatezze da assaggiare e giochi per bambini. I proventi alla scuola materna di Bedero Valcuvia – Tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Torna per la sua 31esima edizione l’October Grap: musica, cibo e grappa a mille metri. Al via la festa che offre intrattenimento musicale, buon cibo e grappa proposta in metri. Dal 30 settembre per cinque fine settimana in Val Veddasca – Tutte le informazioni

GEMONIO – “Cuori ardenti, piedi in cammino”: a Gemonio torna il classico mercatino missionario. Nei fine settimana del 28-29 ottobre e 4-5 novembre il Gruppo Missionario della Parrocchia allestisce il tradizionale punto vendita per sostenere alcune iniziative sparse per il mondo –Tutte le informazioni

VARESE – Serata finale a Varese per Oktoberfoto. Venerdì 27 ottobre alle ore 21 serata finale di proiezione audiovisivi in Sala Montanari, via dei Bersaglieri 1 a Varese. Saranno premiati i lavori scelti da una Giuria Tecnica e da una Giuria Popolare – Tutte le informazioni

VEGONNO – Festa d’autunno all’azienda agricola Il Roccolo. Sabato 28 ottobre dalle 11 alle 19 giornata di festa dove i visitatori potranno raccogliere e decorare la zucca raccolta nell’orto

VARESE – La castagnata solidale di Kiwanis Varese per sostenere tre associazioni e i loro progetti. Sabato 28 ottobre un evento di Kiwanis Varese a sostegno di tre associazioni del territorio: la Casa del Giocattolo, OltreConfine e l’associazione Malawi nel cuore – Tutte le informazioni

CLIVIO – Paleowiki, un progetto di Wikimedia con il Museo di Clivio per valorizzare i fossili del patrimonio Unesco. Domenica 29 ottobre al Civico Museo Insubrico di Storia Naturale la presentazione del progetto con Naturalis Insubria, laboratori per bambini e ragazzi, con merenda e aperitivo offerti a tutti i partecipanti – Tutte le informazioni

VARESE – Cani e bambini alla Festa d’autunno con open day del centro cinofilo. Attività per bambini e prove gratuite per i cani domenica 29 ottobre al Centro cinofilo Roncato. Parte del ricavato andrà alla scuola dell’infanzia di Comerio – Tutte le informazioni

VARESE – Varese per l’Italia ricorda i caduti delle Guerre d’Indipendenza. L’iniziativa si terrà domenica 29 ottobre alle 10 al cimitero monumentale di Giubiano, dove al suo interno è situata una lapide che ricorda i varesini caduti nei vari conflitti per l’unità d’Italia – Tutte le informazioni

LIBRI

VARESE – “Palazzo d’ingiustizia” il caso Robledo al Castello di Masnago. L’appuntamento è per venerdì 27 ottobre alle ore 18 e 15. Alla presentazione del libro di Riccardo Iacona interverranno il magistrato Alfredo Robledo e l’avvocato Domenico Marasciulo – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Doppio appuntamento alla Galleria Boragno con la Golem Edizioni. Le autrici Giovanna Ceriotti e Monica Vanni presenteranno nell’occasione i loro ultimi lavori: “Pezzi di vetro” e “La tela di Cloto” – Tutte le informazioni

BARASSO – Franco Giannantoni alla biblioteca di Barasso per il suo ultimo libro “La tonaca e il fucile”. Lo storico varesino, impegnato da sempre nello scrivere di Resistenza e antifascismo, presenterà il suo ultimo libro dedicato alla lotta contro il nazifascismo del “basso clero” – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – “Yara – Autopsia di un’indagine”, la presentazione del libro a Busto Arsizio. L’appuntamento alla Galleria Boragno per ripercorre, insieme alla giornalista Laura Marinaro, le tappe più importanti e controverse di uno dei casi di cronaca nera che ha suscitato più interesse negli ultimi anni – Tutte le informazioni

MALNATE – A Malnate una serata di poesia e solidarietà nel ricordo di Donato Pedroli. Organizzato dalla Solidarietà Malnatese, durante l’evento verrà presentata la raccolta di poesie dell’indimenticabile maestro – Tutte le informazioni

GALLARATE – Duemilalibri District: una domenica di letteratura al Maga. Tre autori per il secondo appuntamento con la rassegna dedicata alla letteratura locale – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

VARESE – Incontro a Varese per vedere Piera Degli Esposti attraverso gli occhi di Andrea Chiodi. Il regista varesino porterà uno sguardo personale sulla vita e la carriera di una grande attrice, che ha lavorato con i più grandi nomi del teatro e del cinema – Tutte le informazioni

CUVIO – Al teatro di Cuvio un tuffo nel “Café della Belle Époque”. L’appuntamento è al Teatro Comunale, sabato 28 ottobre alle ore 21.00: è l’appuntamento numero 23 di Musicuvia – Tutte le informazioni

AZZATE – Gene Gnocchi porta in scena il suo Sconcerto Rock per Valbossa In Rosa. Lo spettacolo al Castellani venerdì 27 ottobre: ecco come acquistare i biglietti – Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – A Gazzada Schianno il film “Pina” di Wim Wenders. È il tributo di Wim Wenders all’arte unica e visionaria della grande coreografa tedesca, morta nell’estate del 2009. Appuntamento questa sera in sala consiliare – Tutte le informazioni

SARONNO – Al Pasta di Saronno il concerto sinfonico per la festa del Trasporto. Si terrà domenica 29 ottobre alle ore 16 il concerto gratuito offerto dall’amministrazione comunale per la festa del Trasporto 2023 – Tutte le informazioni

INCONTRI

VARESE – Parlano di Africa le prime “Parole che fanno bene” del 2023 a Varese. Il primo appuntamento in calendario della stagione 2023 di “Parole che fanno bene” è per venerdì 27 ottobre alle 19, nell’Aula Magna dell’Università degli Studi dell’Insubria – Tutte le informazioni

VARESE – Un convegno Andos per dire “Tumore al seno: a che punto siamo”. L’appuntamento è per venerdì 27 ottobre 2023 alle 9 all’aula magna Granero Porati, nella sede dell’Università dell’insubria di via Dunant 3 a Varese – Tutte le informazioni

VARESE – Doppio incontro con Rete Varese Senza Frontiere per parlare di Medio Oriente. “Mediio Oriente – Catastrofe Umanitaria” è il titolo dell’incontro che si terrà venerdì 27 ottobre all’Oratorio di Sant’Ambrogio – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

VARESE – Varese come fabbrica dell’arte: un museo diffuso svelato con le visite guidate di “Conosci il tuo patrimonio”. Insieme alle visite presso luoghi e spazi urbani, nel programma delle visite guidate proposte dall’assessorato alla cultura alla scoperta di Varese c’è ora anche la possibilità di scoprire un “Museo diffuso” – Tutte le informazioni

GALLARATE – La mostra “Testi e manifesti” arriva in centro a Gallarate. Lo spazio Abitare le Idee ospita un incontro con Marco Petrucci, grafico e mente della “mostra diffusa” che tocca anche i circoli della zona – Tutte le informazioni

MUSICA

VARESE – Un workshop di canto per Generazione Giovani a Varese. Nel corso della seconda edizione della rassegna “Generazione Giovani”, programmata tra ottobre e novembre e che comprende diversi eventi, è previsto per domenica 29 un workshop all’insegna della musica – Tutte le informazioni

BRUNELLO – A Brunello 4° appuntamento con la rassegna “Reviviscenze musicali” con “Omaggio a Rachmaninov”. Concerto in programma per sabato 28 ottobre 2023 alle ore 21:00 nella suggestiva Chiesa di Santa Maria Annunciata di Brunello – Tutte le informazioni

VARESE – Concerto di inaugurazione dell’Associazione Organistica Varesina. Si esibiranno l’organista M° Emanuele Carlo Vianelli, titolare dei grandi organi della Cattedrale di Milano e il coro Santa Maria del Monte, diretto dal M° Gabriele Conti – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Al via la 44^ edizione della rassegna di musica sacra di Busto Arsizio. Il 29 ottobre nella Chiesa Vecchia di Sacconago aprirà la rassegna il duo organo e soprano dei musicisti Daniele Faretti e Emanuela Tartaglino – Tutte le informazioni

VARESE – Concerto di Beneficenza “L’incanto di Orfeo” al Salone Estense di Varese. L’obiettivo principale di questo evento è la raccolta di fondi per “La Tana della Lucertola”, progetto che ha l’obiettivo di offrire ai bambini di Varese opportunità di sviluppo e socializzazione attraverso attività ludiche ricreative inclusive – Tutte le informazioni

SPORT

MOTOCROSS – All’MX Park di Gorla c’è il 3° Manetta Day. L’evento di domenica 29 è aperto a bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni e permetterà di avvicinarsi al mondo del motocross. Il team intanto conquista podi nella finale nazionale junior di Cingoli – Tutte le informazioni

COCQUIO TREVISAGO – All’Ottobre caldanese domenica 29 ottobre è protagonista il ciclismo. È in programma la seconda edizione del raduno cicloturistico in memoria di Bruno Bertagna mentre al Teatro SOMS saranno visitabili l’esposizione sulle bici d’epoca e la mostra sui Mondiali del 2008 – Tutte le informazioni

ARCISATE – La prima Nichi RunBow si corre al Parco Lagozza di Arcisate. Domenica 29 ottobre la gara benefica dell’Arcobaleno di Nichi con tre percorsi tra il parco e i boschi di Arcisate, laboratori per bambini e pizzoccherata per tutti – Tutte le informazioni

CASCIAGO – Un sabato tra calcio e buon cibo al campo sportivo di Casciago. Sabato 28 ottobre un pomeriggio ricco di partite, con ben quattro squadre impegnate sul campo a 11 e sul rinnovato campo a 5 in sintetico – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Cosa fare nel weekend del 27, 28 e 29 ottobre sul Lago Maggiore. Mercatini, teatro e primi appuntamenti di Halloween oltre a eventi caratteristici come la Sagra della transumanza di Nebbiuno: gli eventi del weekend sul Lago Maggiore e nei dintorni – Tutte le informazioni

COSA FARE SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend del 27, 28 e 29 ottobre. Mercatini, teatro e primi appuntamenti di Halloween oltre a eventi caratteristici come la Sagra della transumanza di Nebbiuno: gli eventi del weekend sul Lago Maggiore e nei dintorni – Tutti gli appuntamenti

COSA FARE NEL SARONNESE – Cosa fare nel weekend a Saronno e dintorni il 27, 28 e 29 ottobre. Tra il concerto sinfonico al Giuditta Pasta, letture e laboratori per bambini, mostre, sport e una serata per conoscere tutto sui pipistrelli, ecco i principali eventi del fine settimana nel Saronnese – Tutti gli appuntamenti

SPECIALE NEL LUNGO WEEKEND DI HALLOWEEN – Gli eventi di Varese e provincia dal 27 al 31 ottobre. Laboratori e storie di paura preparano nell’attesa della notte più spaventosa dell’anno da celebrare con travestimenti paurosi, feste, cene, arte e passeggiate nei boschi di notte – Tutti gli appuntamenti

MARNATE – La notte stregata di Halloween passeggiando nei boschi di Marnate. Bambini e famiglie sono invitati a una passeggiata nei boschi tra dolcetti e scherzetti sabato 28 ottobre alle ore 20.15. Al termine lo spettacolo del Cappellaio Matto – Tutte le informazioni

CASCINA COSTA – Halloween al museo Agusta di Samarate è una caccia al tesoro per bambini mascherati. Martedì 31 ottobre il Museo Agusta accoglie i bambini mascherati, e gli adulti che li accompagnano con una speciale visita, tra indizi da risolvere fino al dolce tesoro – Tutte le informazioni

MILANO – Seconda edizione della parata del giorno dei morti in centro a Milano. Domenica 29 ottobre le strade del centro di Milano si riempiranno per il secondo anno consecutivo di “catrinas” e “catrines” per festeggiare il giorno dei morti – Tutte le informazioni

VARESE – “Due note… da paura!”, il concerto per Halloween dell’Ensemble de Saxophones di Varese. Domenica 29 ottobre l’appuntamento musicale con il gruppo diretto dal Maestro Giuseppina Levato al Liceo Musicale “Malipiero” – Tutte le informazioni

ANGERA – Bancarelle, castagne e itinerari di Halloween nel weekend di Angera. Tanti gli appuntamenti in questo lungo fine settimana, tra incontri, letture stregate e storie di paura – Tutte le informazioni

TRADATE – Apertura del Centro Didattico Scientifico di Tradate con “il cielo di Halloween” in EcoPlanetario. L’iniziativa è realizzata grazie alla Fondazione Comunitaria del Varesotto, in collaborazione con il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate e condotta e gestita da AstroNatura Cooperativa Sociale – Tutte le informazioni

ANGERA – Una serata tra i gufi della selva oscura. Un evento porterà alla scoperta dell’animale notturno e dei suoi misteri – Tutte le informazioni

VEDANO OLONA – Letture terrificanti e sfilata nel parco, a Vedano Olona arriva Biblio Halloween. La Biblioteca di Vedano Olona organizza un pomeriggio di letture, giochi e divertimento per tutti i bambini venerdì 27 ottobre al Parco Spech. Necessaria la prenotazione – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Doppio appuntamenti per Halloween con “La compagnia di Ade” al Centro Didattisco scientifico di Tradate. Due proposte per diverse fasce di età a partire dalle ore 14.00 nel cuore del Parco Pineta – Tutte le informazioni