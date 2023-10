Cosa fare nel weekend a Varese e nel Varesotto il 6, 7 e 8 ottobre

Un fine settimana dal sapore d’autunno con sagre e feste dedicate ai prodotti della stagione – funghi e zucche protagonisti – e moltissime occasioni per trascorrere il tempo all’aria aperta approfittando di queste belle giornate di ottobre.

EVENTI IN EVIDENZA

BARASSO – Continuano le escursioni in Grotta Remeron seguite da un ricco pranzo al ristorante della Colonia Rossi. Appuntamento per tutte le domeniche di ottobre. La prenotazione è obbligatoria. Domenica 8 ottobre Festa della Polenta. Tutte le informazioni

BODIO LOMNAGO – L’8 ottobre nella cornice della splendida Villa Bossi a Bodio Lomnago (ingresso da via Monte Grappa), è in programma l’ormai celebre Creanza Creative Market. Decine di creativi, designer, artigiani e artisti esporranno le loro opere all’interno di una location unica nel suo genere, Villa Bossi, un’antica dimora ricca di storia e di fascino, immersa in un parco all’inglese e sede di un piccolo museo di strumenti musicali antichi. Tutte le informazioni

CARONNO PERTUSELLA – Ultimo weekend dedicato al gorgonzola: l’appuntamento è con la Sagra del Gorgonzola per i giorni 6-7-8 ottobre. Tutte le informazioni

GAVIRATE – Secondo weekend per la Festa della Zucca sul lungolago. Tra le proposte del menù risotto di zucca, castagne e speck croccante, tortelli di zucca burro e salvia e stinco di maiale con patate e zucca al forno. Appuntamento per domenica 8 ottobre. Tutte le informazioni

EVENTI

VARESOTTO – “Una settimana coi beni Fai” è il titolo dell’iniziativa ideata da Alfa per valorizzare il territorio, che prevede visite guidate gratuite (con obbligo di iscrizione) ai Beni FAI della Provincia di Varese. Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Sabato 7 e domenica 8 ottobre i fumetti saranno i protagonisti di un’intensa due giorni per appassionati e curiosi. La prima edizione di BAlloon-Festival del Fumetto di Busto Arsizio, promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Creative Comics, porterà infatti in città 21 tra i più grandi autori italiani di Marvel, Topolino, Tex Willer, Diabolik, Dylan Dog, Warner Bros, Julia, Samuel Stern, Dragonero, Martin Mystere, Vorticerosa, Scen. Tutte le informazioni

BRUNELLO – Sabato 7 ottobre, giorno della presentazione ufficiale di Valbossa IN Rosa, a Brunello lo chef Alessandro Garzillo alle ore 16 nel salone Polivalente di via dei Prè 2 terrà uno show cooking a Brunello nel salone Polivalente di via dei Prè 2. Tutte le informazioni

BESOZZO – Sabato 07 ottobre gli esterni del Palazzo comunale si apriranno al benessere con una giornata di eventi e di incontri aperti al pubblico. Tutte le informazinoi

TRADATE – Al via sabato 7 ottobre 2023 la 1^ edizione del Concorso di Eleganza al Museo Fisogni, il museo che conserva la più grande collezione al mondo di pompe di benzina antiche e “petroliana”. Vetture italiane e internazionali sfileranno nell’elegante cornice di Villa Castiglioni Fisogni per aggiudicarsi i premi in palio nelle varie categorie, valutate da un’attenta giuria di esperti. Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – Visite sensoriali alla scoperta delle bellezze del territorio. Domenica 8 ottobre l’UICI di Varese organizza visite guidate gratuite al Castello Visconti di San Vito a Somma Lombardo. Tutte le informazioni

CASTELLO CABIAGLIO – Anche questo mese torna il Mercato del Giusto iNperfetto di Castello Cabiaglio con la Comunità in Festa, un evento speciale per celebrare i dieci anni di vita del Condominio Solidale di Casa Betlem. Una giornata -quella dell’8 ottobre- tutta dedicata al tema della condivisione di spazi, sogni, risorse ed energie e dei tanti modi di intendere e fare comunità. Tutte le informazioni

VARESE – Domenica 8 ottobre 2023 dalle 9 alle 16 in piazza Monte Grappa a Varese ci sarà un vero e proprio Villaggio della Salute: prestazioni gratuite e senza prenotazioni per una importante serie di controlli, che per verranno effettuati grazie ad apparecchi ecografici. Tutte le informazioni

GORLA MINORE – In valle a Gorla Minore tornano le atmosfere in bianco e nero di” Fischiava il treno” l’evento che ogni anno riporta indietro le lancette del tempo a quando passava il treno della Valmorea, con scenari e costumi vintage. Tutte le informazioni

FESTE E SAGRE

BRINZIO – Ottobre sta per arrivare e a Brinzio fa rima con castagnate. L’appuntamento da non perdere è per sabato 7 e domenica 8 ottobre al Parco Piccinelli con la “Castagnata Alpina” organizzata dal gruppo alpini di Brinzio. Tutte le informazioni

VERGIATE – Domenica 8 ottobre 2023 il piccolo paese di Cuirone ospita, in piazza Turati, la giornata “Funghi e zucche”, dedicata ai sapori dell’autunno. Tutte le informazioni

FAGNANO OLONA – Torna domenica 8 ottobre a Fagnano Olona la tradizionale “Sagra della zucca”. L’evento si terrà al Castello Visconteo dalle 10 alle 18 e vedrà la presenza di numerose attività per grandi e piccoli. L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco di Fagnano Olona con il patrocinio del Comune, in collaborazione con la Protezione Civile, i Calimali, la Gioielleria Patrizia Colombo, il baby parking Lollipop, l’asilo nido “Il Grillo Parlante” e la toelettatura di animali domestici Miky’s. Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

VARESE – Rita, la donna dell’imPossibile è il titolo dello spettacolo in scena sabato 7 ottobre alle 21 al Teatro di Varese. Un musical originale scritto da Silvio Scarpolini per la regia di Luisa Oneto sulla storia incredibilmente attuale di Santa Rita da Cascia. Tutte le informazioni

TRAVEDONA – Con “In un momento – Sibilla Aleramo e Dino Campana” si apre sabato 7 ottobre, alle ore 21, la stagione teatrale al “S.Amanzio” di Travedona. La compagnia “Fiori Blu Elettrico” porta in scena l’amour fou tra Sibilla Aleramo e Dino Campana, due poeti protagonisti del ‘900 letterario italiano. Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Dopo il concerto “sold out” del batterista Gianni Cazzola, che ha inaugurato domenica scorsa la nuova edizione, la rassegna “Eventi in Jazz” propone un altro imperdibile appuntamento con la musica di qualità: sabato 7 ottobre al Teatro Sociale di Busto Arsizio si esibirà Enrico Pieranunzi, stella di prima grandezza della scena nazionale e internazionale. Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Il 6 ottobre al Teatro Fratello Sole, Lions Club Busto Arsizio Europa Cisalpino e Leo Club Busto Arsizio, con la compagnia teatrale Sipariando, propongono una serata per aiutare l’associazione Liberi di Crescere e la cooperativa Progetto Pollicino. Inizio alle 21, ingresso a offerta libera Una sera a teatro per beneficenza. Tutte le informazioni

CASTELLANZA – Al Teatro della Corte di via Ticino 10 a Castellanza si riparte domenica con Repliche e Debutti: una rassegna di quattro commedie a cura dei gruppi di laboratorio teatrale tenuti da Michela Cromi durante la scorsa stagione. Tutte le informazioni

GALLARATE – Il Coro Divertimento Vocale torna ad esibirsi al Teatro Condominio di Gallarate, un palco che ha dato grandi soddisfazioni e che è un po’ la “casa” della celebre formazione vocale. \L’appuntamento è per sabato 7 ottobre, alle 21. Un concerto benefico a favore della senologia dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate (recentemente potenziata).

ARTE E MOSTRE

LAVENA PONTE TRESA – Il Comune di Lavena Ponte Tresa è pronto a celebrare la bellezza e la diversità del regno fungino attraverso una straordinaria mostra fotografica curata dall’esperto Stefano Vianello. L’evento, intitolato “Funghi: I Gioielli del Bosco”, si svolgerà dal 7 al 22 ottobre. Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Venerdì 6 ottobre alle 17.30 sarà inaugurata alla Galleria Boragno “Metamorfosi – Comunicare senza far rumore”, mostra personale di Renato Morlacchi. Tutte le informazioni

MUSICA

GAZZADA SCHIANNO – La Biblioteca di Gazzada Schianno offre venerdì e domenica un week end di musica con l’avvio del ciclo “PER TERRE E PER MARI” il contributo per il Festival “Mulini Letterari” organizzato per il terzo anno consecutivo dalle 47 Biblioteche del “Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini dedicato al tema del Viaggio. Tutte le informazioni

TRAVEDONA MONATE – Nasce a Travedona Monate l’ “Accademia Gian Carlo Menotti” Il Varese Estense Festival Menotti, dopo sei anni di attività produttiva sull’opera lirica, avvia ora un polo di alto perfezionamento: inaugurazione sabato 7. Tutte le informazioni

INCONTRI

VARESE – Via al secondo appuntamento di “Parole della Varese che non c’è più”. È il 7 ottobre e renderà omaggio alle bellezze della Varese Belle Époque è previsto per le ore 18 in Sala Montanari, in via dei Bersaglieri, 1. Tutte le informazioni

LEGGIUNO – Il prossimo sabato 7 ottobre alle ore 20:30, l’Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno diventerà il palcoscenico di un evento straordinario, voluto, pensato e costruito da Marco Rodari, il Claun Pimpa che porta un sorriso nei più drammatici teatri di guerra e sofferenza. Si tratta di “Dialoghi per i Bimbi della Guerra“, un’iniziativa che promette di essere un momento di riflessione profonda e di sensibilizzazione, e vedrà la partecipazione di figure di spicco nel panorama culturale e soprattutto giornalistico, con la testimonianza di sei inviati di guerra. Tutte le informazioni

BESANO – A partire da Ottobre, nell’ambito della mostra di Carla Iacono “Le Spose di Darwin” al Museo dei Fossili di Besano, un calendario di appuntamenti dal titolo “Venerdì con il VIP”, impreziosirà la visita alla piccola ma celebre istituzione besanese. Tutte le informazioni

CASTELLANZA – Venerdì, nell’ambito della mostra La memoria del fiume di Paolo Minioni allestita in Biblioteca civica per la Rassegna Della Natura e dell’Arte promossa da Cristina Moregola Gallery, A&A Studio Legale, Fondazione Bandera per L’Arte e Comune di Castellanza, il Circolo Legambiente BustoVerde propone un incontro sul tema: All you need is less. Tutte le informazioni

GORLA MINORE – Cipta e le altre associazioni attive nella solidarietà hanno organizzato un momento di incontro con la comunità, “Gorla chiama Dozza“: appuntamento in Auditorium Peppo Ferri, sabato 7 ottobre alle 17. (ingresso libero). Tutte le informazioni

LIBRI

VARESE – Il poeta Mario Santagostini, uno dei nomi più illustri della poesia italiana contemporanea, sarà ospite alla Libreria degli Asinelli di Varese venerdì 6 ottobre alle ore 18 e 30 con ”Il libro della lettera arrivata, e mai partita” Tutte le informazioni

VIGGIÙ – L’8 ottobre, alle 16:30, presso il Centro Studi SOMS Viggiù, Andrea Vitali presenterà il suo affascinante libro “Cosa è mai una firmetta”. L’appuntamento è in Piazza Artisti Viggiutesi, 5 a Viggiù . Tutte le informazioni

GALLARATE – Si apre venerdì sera con la presentazione di “Titanic”, di Claudio Bossi, il calendario di appuntamenti di “La scintilla”, un’iniziativa nata dall’impegno congiunto di Collana Galerate e Pro Loco cittadina con Adelfo Forni. Tutte le informazioni

BODIO LOMNAGO – Secondo appuntamento il 6 ottobre, con gli eventi culturali organizzati dall’Associazione Amici di Filippo. “Datemi il sole” le opere, la vita e il mondo del pittore bergamasco Giuseppe Rinaldi tra Verbano ed Argentina a cura di Liborio Rinaldi, è questo il titolo del nuovo incontro. Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – Venerdì 6 ottobre alle 14,30 sarà aperta a Somma Lombardo la mostra dedicata agli Junk Journal, scrapbooking e libri d’autore, curata dalle scrittrici Cesarina Briante e Loredana Gaggino con il patrocinio del Comune di Somma Lombardo. Tutte le informazioni

SPORT

VARESE – Tre giorni di sport e divertimento per le famiglie e soprattutto per i più piccoli. La Varese City Run torna con le gare competitive, con i tracciati per gli amatori, ma anche con tantissime iniziative per i più piccoli. Franco Ossola campo centrale della manifestazione, con lo sport protagonista dell’intero fine settimana. In attesa della Mezza Maratona e della 10Km competitiva – ufficiali FIDAL – , della 10Km non competitiva e della Family Run, tutte in programma per domenica 8 ottobre, il fine settimana firmato VCR si apre venerdì 6 ottobre, alle ore 10 con le Pulciniadi. Tutte le informazioni

LONATE POZZOLO – A Lonate Pozzolo è il weekend della grande festa dello sport, “sport a tutta birra”, in programma dal 6 all’8 ottobre. Organizzata dall’assessore Andrea Colombo, è un appuntamento che animerà la piazza mercato a partire da venerdì pomeriggio (inaugurazione alle 17.30) fino a domenica sera. Tutte le informazioni

MARNATE – L’ Assessorato allo Sport e Tempo Libero del comune di Marnate, in collaborazione con Centro Sportivo Meraki organizza per domenica 8 ottobre la seconda edizione della Festa dello Sport. Tutte le informazioni