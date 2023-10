Cotta: “Arrabbiati per il rigore regalato. Ma gli errori tecnici si pagano”

VARESE – ALBENGA 2-2 | IL COMMENTO DEI PROTAGONISTI

CORRADO COTTA (Allenatore Varese): Siamo arrabbiati per il rigore regalato nel finale ma nasce da una situazione di indecisione. Siamo stati bravi perché siamo partiti bene a trovare il vantaggio ma abbiamo concesso il primo gol e sono quelli gli errori che si pagano. Fa parte del gioco, abbiamo palleggiato bene nonostante le difficoltà di avere di fronte una squadra molto chiusa. Non sono cali di concentrazione, ma sono errori tecnici quelli commessi, che alla fine costano punti. Anche alla fine bastava far sfilare la palla e non concedere la rimessa laterale. Dobbiamo capire perché leggiamo alcune situazioni in modo diverso. Il problema di Guri dovrebbe essere minore di quello che sembra ma vedremo nelle prossime ore.

FABIO FOSSATI (Allenatore Albenga): Quando affronti squadre di questa caratura in uno stadio bellissimo con una squadra come la nostra giovane, con una prova di questo livello significa che stiamo crescendo. Reagire e recuperare non è cosa da poco. È ovvio che ci saremmo dovuti chiudere e abbassarci. Banfi ha fatto due grandi gol, il Varese ha inserito giocatori di grande spessore ma anche i nostri hanno fatto una grande partita, come Quintero che ha conquistato il rigore. Sono soddisfatto della prestazione, al di là di quello che può essere il giudizio sul rigore finale.

FEDERICO ZAZZI (Giocatore Varrse): Siamo delusi e incazzati per aver perso due punti. nonostante il vantaggio non siamo riusciti a mantenere il vantaggio, ma crediamo che sia stato un errore arbitrale a toglierci la vittoria. Non è concepibile un errore così da parte del direttore di gara. Penso che l’unico errore sia stato quello di farci riprendere subito nel primo tempo, ma eravamo riusciti a ritrovare il vantaggio.