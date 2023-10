Cotta: “Il Varese ha dato tutto, ma ha anche sbagliato tanto. Mi aspetto più sostegno”

VARESE – FEZZANESE 0-1 | LE VOCI DAGLI SPOGLIATOI

CORRADO COTTA (Allenatore Varese): Devo dire che la squadra ha dato tutto, anche se ha sbagliato molto. In alcune situazione siamo stati leziosi, potevamo andare in vantaggio e invece siamo andati sotto con un gol rocambolesco. L’errore tecnico ci può stare, soprattutto se fatto dai meno esperti. Sono molto amareggiato della situazione: in questo momento abbiamo bisogno di sostegno. Sull’espulsione di Pisan mi dispiace per il ragazzo, che ha sbagliato praticamente sul primo pallone toccato, ma gli è rimbalzata male e ha fatto fallo per non fare andare l’avversario uno contro uno con il portiere. Rimbocchiamoci le maniche sapendo che è sempre più difficile però stiamo tutti insieme perché non eravamo imbattibili prima e non siamo brocchi. Se la squadra avesse avuto un atteggiamento sbagliato sarei arrabbiato.

COTTA 2: Sembra che per darci un rigore a noi gli avversari debbano prendere la palla in mano e dirlo all’arbitro. Non lo dico io, che sono lontano e non mi piace parlare degli arbitri, ma i giocatori in campo. Rispetto al gioco, forse dovevamo essere più bravi sugli esterni a velocizzare la giocata, soprattutto sulla destra.

FRANCESCO CANTATORE (Centrocampista Fezzanese): Rosico un po’ per il rigore sbagliato, ma alla fine sono contento della vittoria. Il Varese sapeva che avremmo giocato tante sulle ripartenze, lo abbiamo fatto bene e alla fine credo che la vittoria sia meritata anche per la buona fase difensiva. Ho tanti ricordi positivi legati al “Franco Ossola”, ho ritrovato tanti amici ed è sempre speciale giocare qui.