Cuore, polmoni e circolazione: tour gli specialisti dell’Asst Sette Laghi nelle case di comunità

Il Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare, diretto dalla dott.ssa Battistina Castiglioni, incontra i cittadini nella Case di Comunità di ASST Sette Laghi

Per il mese di novembre, sono, infatti, in programma 5 incontri sul territorio per far conoscere le strutture e i servizi che compongono il Dipartimento e promuovere la prevenzione e una corretta informazione relativamente alle malattie cardiovascolari, in collaborazione con l’Associazione per la Cura e la Ricerca in Cardiochirurgia.

Si parte il primo giovedì di novembre, nella Casa di Comunità di Laveno, e si prosegue il giovedì successivo ad Arcisate, il terzo giovedì a Tradate, venerdì 24 novembre a Sesto Calende, la cui Casa di Comunità entrerà in funzione entro la fine dell’anno, per chiudere la ressegna l’ultimo giovedì di novembre nella Casa di Comunità di Varese.

Casa di Comunità LAVENO Mombello Via Ceretti 8

Giovedì 9 novembre, ore 18:00

Casa di Comunità ARCISATE Via Campi Maggiori 23

Giovedì 16 novembre, ore 18:00

Casa di Comunità TRADATE Via Gradisca 16

Giovedì 23 novembre, ore 18:00

Casa di Comunità di SESTO Calende Largo C. Dell’Acqua 1

Venerdì 24 novembre, ore 18:00

Casa di Comunità VARESE Viale Monte Rosa 28

Giovedì 30 novembre, ore 18:00

Programma e relatori:

Le malattie cardiovascolari: la realtà in ASST Sette Laghi – B. Castiglioni

Infarto miocardico acuto – C. Facciolo

Fibrillazione atriale – R. De Ponti

Lo scompenso cardiaco – M. Bignotti

Aneurisma aorta addominale – M. Tozzi

BPCO – C. Gambarini

Tumori del polmone – A. Imperatori

Gli interventi a cuore aperto: la CCH – A. Musazzi

La rianimazione cardiochirurgica – P. Severgnini

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, https://www.asst-settelaghi.it/