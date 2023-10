“Cuori ardenti, piedi in cammino”: a Gemonio torna il classico mercatino missionario

Da mezzo secolo la comunità di Gemonio è legata a doppio filo al mondo missionario. Da allora, nel paese della Valcuvia, è attivo un gruppo interno alla Parrocchia che si occupa di mantenere i contatti con missionari (sacerdoti e laici) sparsi in diversi continenti e di supportare la loro attività. Un legame rinvigorito da quando don Filippo Macchi, nato e cresciuto a Gemonio, è volato in Mozambico proprio con finalità missionarie.

Per alimentare e sostenere le diverse iniziative avviate in Africa, Asia e Sudamerica (ma c’è anche una forte attenzione a quanto avviene a Gemonio e dintorni per sostenere famiglie in difficoltà) le volontarie del Gruppo Caritas-Missioni allestiscono un mercatino della durata di due weekend. L’evento si svolge al piano terra della “Casa della Gioventù”, accanto all’oratorio di piazza Vittoria nel centro del paese.

Il mercatino (per cui è stato utilizzato il motto “Cuori ardenti, piedi in cammino”) è l’erede diretto della mostra-mercato che si è tenuta fino all’arrivo del Covid e ne mantiene lo spirito e la proposta. In vendita quindi ci sono numerose opere di artigianato artistico provenienti da diversi continenti, maschere di legno africane, i batik della tradizione orientale, statue, accessori di abbigliamento etnico e una notevole proposta di presepi provenienti della zone missionarie, ideali anche per un regalo di Natale.

Un’altra iniziativa molto sentita è quella di contribuire, attraverso una donazione, allo studio di un bambino africano. Per i più golosi saranno disponibili miele e frutta sciroppata prodotti dalle piccole aziende del territorio circostante ma anche i celebri e burrosi “biscotti di Prosto” provenienti dalla Valchiavenna.

L’iniziativa resterà aperto nei due fine settimana: sabato 28 e domenica 29 ottobre, sabato 4 e domenica 5 novembre; nelle giornate del sabato l’orario sarà 10-12 e 15,30-19,30; nelle domeniche invece 10-12 e 15,30-18.