Da Carlo Recalcati ad Arianna Talamona, grandi ospiti per l’incontro diocesano di Malnate

Conto alla rovescia per l’evento sportivo della Diocesi di Milano che si svolgerà lunedì 16 ottobre al Palazzetto dello sport di Malnate.

Un appuntamento sentito da tutta la comunità Pastorale, che sarà anche l’inizio di un percorso degli oratori diocesani verso le Olimpiadi Milano-Cortina del 2026: nell’occasione partirà il secondo anno del percorso della fiaccola di «Ora Sport on fire tour», che coinvolgerà le Zone pastorali II (Varese) – di cui fa parte Malnate – e V (Monza). Qui sarà accolta in tutti i Decanati con incontri, feste, testimonianze, giochi, momenti di preghiera, formazione e approfondimento dei valori olimpici.

A rappresentare l’Arcivescovo, a Roma per partecipare al Sinodo, sarà monsignor Luca Raimondi, Vescovo ausiliare e Vicario episcopale. La serata verrà trasmessa in diretta sul sito della diocesi all’indirizzo www.chiesadimilano.it.

Protagonisti della serata saranno dei testimonial dello sport che sottolineeranno il valore dello spirito olimpico. Nel corso della serata ad alcuni di loro verrà consegnato il premio “Testimone dei valori dello sport”, assegnato dalla Diocesi di Milano a quanti hanno dato prova di trasmettere questi valori alle giovani generazioni. Il premio verrà assegnato a diverse realtà e sportivi del territorio. Verrà premiata la squadra di pallavolo Vero Volley Allianz Milano, rappresentata dalla presidente Alessandra Marzari e dalla capitana Alessia Orro, che costruisce con tutte le sue atlete una vera e propria “carta dei valori” per crescere nell’umiltà, nel rispetto, nella collaborazione; riconoscimento anche per una delegazione della Power Volley Milano, che nell’iniziativa “Training for future” fa incontrare i suoi giocatori con alcune squadre di società sportive dell’oratorio, allenandosi insieme; e ancora il premio verrà assegnato alla “padrona di casa” Arianna Talamona, nuotatrice campionessa del mondo e argento alle Paralimpiadi di Malnate, come portatrice di resilienza e rinascita nel raccontare in diverse occasioni la sua storia ai più giovani; allo schermidore Marco Fichera (argento ai Giochi di Rio), per l’attenzione alla promozione dei valori dello sport nell’organizzazione dei Mondiali di Scherma svoltisi a Milano nel luglio scorso; alla schermitrice Arianna Errigo (già campionessa del mondo), per aver coinvolto bambini e bambine ad appassionarsi al mondo della scherma con i suoi valori.

Ospite d’onore della serata sarà l’allenatore della “Stella” di Varese, Carlo Recalcati.