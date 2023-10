Dagli inviati di guerra alla bimba ucraina prodigio del pianoforte: il Pimpa porta all’Eremo “Dialoghi per i bimbi della guerra”

Il prossimo sabato 7 ottobre alle ore 20:30, l’Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno diventerà il palcoscenico di un evento straordinario, voluto, pensato e costruito da Marco Rodari, il Claun Pimpa che porta un sorriso nei più drammatici teatri di guerra e sofferenza. Si tratta di “Dialoghi per i Bimbi della Guerra“, unìiniziativa che promette di essere un momento di riflessione profonda e di sensibilizzazione, e vedrà la partecipazione di figure di spicco nel panorama culturale e soprattutto giornalistico, con la testimonianza di sei inviati di guerra.

Gli ospiti del Premio Meraviglia

Tra i protagonisti della serata, troviamo Diana Dvalishvili, Soumaya Hallak e Luca Chiavinato, personalità che hanno dedicato parte della loro vita e carriera a tematiche legate ai conflitti e alle loro ripercussioni sulle popolazioni civili, in particolare sui bambini.

Diana Dvalishvili è una bambina scappata con la famiglia da Kharkiv, un vero e proprio prodigio del pianoforte. Soumaya Hallak, svizzera di origine siriana, è una cantante già impegnata in contesti educativi in Siria. Luca Chiavinato musicista, uno dei fondatori e direttore dei programmi internazionali di Walking Arts, una ONG irachena.

I giornalisti dal fronte

Sarà interessante e ascoltare i racconti e le testimonianze dei giornalisti inviati di guerra: Francesco Semprini, Daniele Piervincenzi, Falisto Biloslavo, Fulvio Scaglione, Alfredo Bosco e Luca Stainmann. La loro esperienza diretta sul campo offrirà una prospettiva unica e autentica sui drammi della guerra. Marco Rodari sarà il mediatore di questi dialoghi, garantendo un approccio accessibile e coinvolgente, adatto anche ai più giovani.

Presentazione e lettura

L’evento sarà presentato da Roberto Bof e Annalisa Motta, due figure ben note nel panorama culturale. Un momento particolarmente atteso sarà la lettura di Silvia Sartorio, che proporrà “La Guerra in un Sorriso”, un’opera che promette di toccare le corde più intime dell’animo umano, riflettendo sulla capacità di trovare speranza anche nei momenti più bui.

Musica dal vivo

A impreziosire ulteriormente la serata, ci sarà l’intervento del Gruppo Polifonico “Osquin Desprez” di Varese, che con le loro armonie vocali sapranno evocare le emozioni più profonde, offrendo un sottofondo musicale perfetto per l’occasione.

Un appuntamento da non perdere

L’evento “Dialoghi per i Bimbi della Guerra” rappresenta un’opportunità unica per approfondire una tematica tanto delicata quanto attuale. L’importanza di riflettere sulle conseguenze dei conflitti, in particolare sull’infanzia, è fondamentale per costruire un futuro di pace e solidarietà.

Ingresso libero prenotazione obbligatoria

Per prenotare la propria partecipazione scrivere a info@giornatadellameraviglia.it