Dai dati sugli incidenti più sicurezza sulle strade, la Prefettura di Varese coordinerà la raccolta delle informazioni

E’ stata presentata a Varese una novità che porterà ad una migliore e più capillare raccolta dei dati sugli incidenti stradali. La presentazione è avvenuta nel corso di una riunione dell’Osservatorio provinciale sulla sicurezza stradale, presieduta dal Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello.

La riunione è stata convocata per illustrare – ai fini della sua prossima applicazione – la nuova circolare del 22 marzo 2023 che consentirà una più puntuale rilevazione statistica dei sinistri effettuata dagli Osservatori per l’incidentalità provinciale, da cui poter individuare le cause e le dinamiche maggiormente ricorrenti nei territori provinciali ed eventuali nuove strategie di prevenzione da sottoporre a livello centrale o intergovernativo.

Per superare la difficoltà segnalata di raccogliere i dati complessivi dell’incidentalità rilevati dalle forze di Polizia che operano sui territori, la Direzione centrale della Polizia di Stato ha predisposto un nuovo applicativo per agevolare la raccolta degli elementi informativi utili sui sinistri stradali. La Polizia Stradale fornirà tutte le opportune indicazioni e presterà assistenza ai Comandi delle Polizie locali per agevolare l’operatività del sistema di raccolta dati.

La Prefettura di Varese, in merito a tale attività, svolgerà funzioni di coordinamento delle forze di Polizia e degli enti e uffici rappresentati nell’Osservatorio. A breve il Prefetto di Varese emanerà una circolare per invitare istituzioni ed enti locali all’utilizzo e all’implementazione del “serbatoio informativo unificato Inc”.

In questo modo, gli Osservatori per l’incidentalità stradale, tramite delle sezioni della Polizia stradale, disporranno in tempi rapidi dei dati riguardanti tutti gli incidenti rilevati dalle competenti Sezioni della Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri e dalle Polizie locali.