Dai Giardinieri rivoluzionari alla Patagonia minacciata: a Glocal Doc cinque film gratuiti sull’ambiente

Dai giardinieri d’assalto che fanno la rivoluzione con piante e semi al dramma della Patagonia sfruttata per le sue risorse, dal racconto della montagna di mezzo della Val Leogra alla vita dei pescatori di oggi, con una finestra sull’antico Cammino di Postumia.

Galleria fotografica Glocal DOC: cinque film per parlare di ambiente 4 di 5

Si parla molto di ambiente a Glocal Doc, prima edizione del Festival del documentario in programma a Varese dal 4 al 9 novembre, con oltre 20 film con proiezioni ad ingresso gratuito, a cui parteciperanno anche molti autori e registi.

I film in programma toccheranno temi diversi, con una particolare attenzione per l’ambiente. A partire da Giardinieri d’assalto di Angelo Camba sulle battaglie di un movimento di giardinieri non autorizzati, attivisti di “guerrilla gardening” per i quali piantare un seme è un gesto rivoluzionario. Sarà presente Gianni Manfredini, voce narrante del documentario, conosciuto nel mondo naturalistico come Babbocanguro. Lunedì 6 novembre, ore 9,30 al Miv Multisala Impero di Varese

PescAmare è un documentario sulla vita dei marinai di oggi e dei loro sacrifici. Nell’emozionante racconto di Andrea Lodovichetti il legame con le tradizioni, il rispetto del mare, la necessità del proprio sostentamento che stempera il timore della sfida. Lunedì 6 novembre, ore 16 al Miv Multisala Impero di Varese

Leogra di Andrea Colbacchini, ci porta nella “montagna di mezzo” nell’arco prealpino veneto. Vincitore del Premio Unesco al Trento Film Festival, il documentario racconta, attraverso una serie di interviste agli abitanti della Val Leogra, l’ambiente della montagna ripercorrendone l’evoluzione paesaggistica dagli anni Quaranta ad oggi. Alla proiezione sanno presenti: il regista Andrea Colbacchini, l’antropologa Anna Rizzo, e Massimo Crugnola di Ortobio Boggini. Martedì 7 novembre, ore 9,30 e alle 21 al Cinema Nuovo di Varese

Proprio il tema ambientale vede in concorso un documentario internazionale: dall’Argentina arriva infatti This is Fracking di Rocio Rodríguez Almaraz e Paula Otero, che racconta della Patagonia e dell’oscuro segreto del colonialismo climatico. Sede di una delle più grandi riserve di petrolio e gas del mondo, la Patagonis sta vivendo una serie di sconvolgimenti: mentre le compagnie petrolifere raccolgono profitti record, le comunità locali, tra cui gli indigeni mapuche, stanno subendo gli effetti devastanti dei terremoti causati dal fracking, dall’inquinamento diffuso, dalla invasione dei terreni tradizionali e agricoli, nel silenzio dei media argentini e globali. Mercoledì 8 novembre, ore 17.15 al Miv Multisala Impero di Varese

Si torna a un argomento più locale con Il cammino della Postumia dedicato ad un gruppo di camminatori che hanno percorso l’antica via che va da Genova fino ad Aquileia. Un cammino di terre e di acque, fatto di incontri, di storie antiche e moderne, percorso attraversando a passo lento l’Italia del nord, tra Appennino e pianure, tra i racconti archeologici e l’epopea delle cascine, i suoni dei pifferi e quelli delle liuterie cremonesi. Alla proiezione sarà presente il regista Alessandro Scillitani. Mercoledì 8 novembre, ore 9,30 al Cinema Nuovo di Varese

Tutti i documentari in programma sono ad ingresso gratuito. Per le proiezioni al Miv sono aperte le prenotazioni

Cliccando sul titolo del film potrete vedere sinossi, data della proiezione e un breve trailer. Qui tutto il programma di Glocal Doc.