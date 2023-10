Dal Lago di Varese all’Antartide, i piccoli documentari finalisti del Premio Agostini

Italia, Svizzera, Mozambico, Bulgaria. Sono le nazioni da cui arrivano i documentari brevi che sono stato selezionati per la proiezione del Premio Agostini, all’interno di Glocal DOC, il festival del documentario di Festival Glocal. Ce n’è per tutti i gusti: dal Lago di Varese alla vita nella discarica di Maputo in Mozambico, da un singolare concerto in Antartide fino a un’indagine sulle sigarette elettroniche, dalla vita in montagna di un singolare allevatore social fino alla vicenda della compagna di DJ Fabo. Molti dei registi saranno in sala durante la proiezione.

Il Premio Agostini è dedicato ai documentari di durata inferiore ai 50 minuti. Sono arrivate centinaia di candidature e sono stati selezionati 27 piccoli documentari. Nell’evento in programma al MIV – Multisala Impero Varese per l’8 novembre a partire dalle 16, saranno proiettati questi 6 questi brevi docufilm.

La Lixeira – La dignità degli invisibili

Regia di Guido Galante, Antonio Notarangelo (sarà presente un rappresentante della produzione)

Durata: 12′

Produzione: Italia

Il crudo e reale racconto della discarica di Maputo (Mozambico), dove circa settecento famiglie raccattano la risicata sopravvivenza. Il luogo dove il rifiuto materiale ed il rifiuto immateriale, lo scarto umano si coniugano in una sorta di cortocircuito visuale: l’uomo ridotto esso stesso ad una condizione di rifiuto.

Antartica

Regia di Jivko Konstantinov

Durata: 16′

Produzione: Bulgaria

Antartide: un mondo infinito di ghiacciai spaventosamente sospesi tagliati da fessure dannose. Freddo pungente, clima astuto e innumerevoli segreti che aspettano di essere svelati. Il documentario accompagna gli spettatori in un viaggio con i famosi musicisti bulgari Theodosii Spasov e Hari Tsvyatkov nel continente ghiacciato. Eseguiranno un concerto per il pubblico più anticonvenzionale della Terra: una grande colonia di pinguini.

Vincent

Regia di Noemi Pisano, Francesco Rey (saranno presenti alla proiezione)

Durata: 13′

Produzione: Italia

Vincent è un giovane allevatore di montagna che si racconta sui social. Incastrato tra modernità e tradizione, in una vita che non aveva previsto, si trova costretto a vestire i panni di qualcun altro, facendosi carico dell’azienda di famiglia. Un percorso costellato di sfide, in cui la vita e la morte si intrecciano costantemente. È la storia di sogni infranti che lasciano spazio a nuove opportunità, un giovane uomo che lotta per conquistare il proprio posto nel mondo.

Guardiani del Lago

Regia di Alice Gagliardi (sarà presente alla proiezione)

Durata: 14′

Produzione: Italia

“Il lago mi ha dato tutto”. C’è amore nelle parole e nei gesti di Pietro e Gianfranco, due vecchi pescatori impegnati a cercare di ripopolare le acque del Lago di Varese con specie ittiche autoctone. Passione e competenza sono i valori che sperano di trasmettere alle nuove generazioni per cercare di preservare l’equilibrio e la biodiversità di un luogo che è stata la loro casa per una vita, e che ora rischia di crollare.

Real impact. The bluff of the puffs – Il Bluff delle Puff

Regia di Daniela Fabello (sarà presente alla proiezione)

Durata: 41′

Produzione: Svizzera

Un reportage che approfondisce il viaggio nascosto delle sigarette elettroniche usa e getta una volta scartate. Dietro una cortina di bugie e slogan, abbiamo scoperto una verità sorprendente. Le sigarette elettroniche usa e getta, dispositivi apparentemente innocui, contengono batterie al litio, metalli pesanti, sostanze tossiche e materie prime preziose. Venduti in grandi quantità in tutto il mondo, sono sempre più apprezzati dalle generazioni più giovani. Tuttavia, condividono tutti una caratteristica comune: una durata di vita notevolmente breve che li trasforma rapidamente in rifiuti altamente inquinanti.

Vale – The Last Match

Regia di Stefano Zoja, Teresa Sala

Durata: 20′

Produzione: Italia

Vale è sull’orlo dell’ultimo incontro della sua carriera da pugile professionista. Fin da piccola è sempre stata molto combattiva, fino a quando ha dovuto lottare per il diritto al suicidio assistito per il suo compagno di sempre Fabiano, divenuto cieco e quadruplegico in seguito a un incidente. Ora, mentre combatte sul ring, le sue parole ci raccontano lo shock imprevedibile di due vite, il sacrificio durante anni di terapia e la discesa verso la fine.