Dal pavimento a internet: la biblioteca di Angera riparte dopo i lavori

Il comune ha comunicato la conclusione dei lavori di manutenzione della Biblioteca Civica di Angera. L’intervento si era reso necessario a causa di un dissesto della pavimentazione esistente che avevano costretto alla chiusura della struttura e il trasferimento provvisorio nella vecchia sede, sotto al museo archeologico.

L’intervento di sostituzione delle piastrelle con un materiale in grado di garantire la necessaria dilatazione termica è stato anche l’occasione per dotare i tavoli della biblioteca di due torrette con alimentazione elettrica e rete internet. Ad oggi quindi i 4 tavoli da 6 posti ciascuno in biblioteca avranno la possibilità di collegarsi ad internet con un cavo e di alimentare i PC portatili degli utenti. Il primo di tanti passi che la biblioteca compierà per far sì che essa diventi un luogo di studio e lavoro per gli studenti e per chi avesse necessità di effettuare delle ricerche.