Dalla California a Varese: Will Gaines è il nuovo allenatore dei Gorillas

La scorsa stagione dei Gorillas Varese non è di quelle che entrano negli annali: la franchigia che si allena e gioca al “Jungle Field” di San Fermo ha infatti concluso il campionato di football americano di terza divisione (il CIF9) senza vittorie. Per provare a cambiare il vento, la società del presidente Paolo Ambrosetti ha deciso di cambiare guida tecnica affidandosi a un head coach statunitense, Will Gaines.

Nato a Berkeley, in California, Gaines ha 36 anni e ha scelto la panchina fin da giovane, dopo aver giocato a buon livello. Il nuovo head coach dei Gorillas ha consolidato la propria esperienza allenando la squadra della high school di Miramonte, nei pressi di San Francisco, e ora ha scelto l’Italia per proseguire il proprio percorso professionale. (foto: Melissa Borroni)

Considerato un tecnico poliedrico, Will Gaines è specializzato soprattutto nell’allenamento dei ricevitori e dei defensive backs ma svolge anche il ruolo di preparatore atletico. Il coach predica rigore tecnico e professionalità ma ha anche dimostrato di possedere una certa empatia al momento del primo contatto con la squadra: i giocatori lo hanno già conosciuto durante un open day nell’estate scorsa e lo ritroveranno a gennaio direttamente sul campo. Da qui ad allora gli “Scimmioni” riceveranno le indicazioni da remoto, lavorando sotto la guida dello staff tecnico locale.

La società affiderà a Gaines anche il comparto del flag football che i Gorillas intendono ampliare e rinforzare: la disciplina “senza contatto” (che ha appena assegnato il proprio scudetto senior ai Refoli Trieste ndr) assumerà sempre maggiore importanza anche perché verrà inserita nel programma delle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

I Gorillas quindi proseguono nell’attività di reclutamento a tutti i livelli con la possibilità di provare gratuitamente il football sia in versione flag sia tackle: gli allenamenti si disputano al campo sportivo “Jungle Field – De Peverelli” di via Sette Termini. I giovani (6-16 anni) si trovano martedì e giovedì dalle 19,30 alle 20,30 e sabato dalle 15 alle 17; la prima squadra invece lavora martedì e giovedì dalle 21 alle 23.