Dall’arte ai temi di attualità, l’Alleanza Cooperativa San Martino apre il nuovo anno

Alla Alleanza Cooperativa San Martino di Ferno iniziano gli appuntamenti del nuovo anno, con una ventina di serate già in programma, da qui alla primavera prossima.

Il debutto – venerdì 6 ottobre – è affidato al primo appuntamento di una serie molto amata, quella dei “Percorsi d’arte”, arrivati alla nona edizione e con un seguito affezionato.

«Anche quest’anno avremo la collaborazione di ComunicArte (gruppo culturale della Comunità Pastorale San Paolo VI), Associazione Agogica di Gallarate, Circolo Fotografico Bustese e il patrocinio di LegaCoop Lombardia».

Il primo incontro è condotto come sempre dal prof. Giampaolo Livetti e ha come titolo “Hieronymus Bosch – che mondo!”, alla scoperta del maestro fiammingo.

Appuntamento venerdì alle ore 21:00 a Ferno in Via Mazzini, 16. Come sempre l’ingresso è libero e gratuito.

Il calendario già definito è poi molto ricco: nel mese di ottobre si proseguirà giovedì 12 con il primo incontro della serie “Parliamo di Sanità”, con proiezione del film “C’era una volta in Italia.

Il 20 ottobre un appuntamento sulla legalità, ospite Luca Scarpetta.A novembre si proseguirà poi ancora con il tema sanità (3 novembre) e i Percorsi d’Arte (17, Giotto)

Qui di seguito tutti gli appuntamenti: