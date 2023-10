Dalle serate del Premio Nobel alle trincee d’Ucraina, il giro del mondo con Duemilalibri

Dalle eleganti serate del 10 dicembre a Stoccolma, il conferimento del Nobel per la letteratura, al fango delle trincee del Donbass, in Ucraina. Si viaggia tra le pagine della letteratura (e le fotografie) con Duemilalibri, il festival del libro e dell’autore di Gallarate.

Inaugurato mercoledì sera con il taglio del nastro della mostra sul Nobel della letteratura, frutto di una intuizione del curatore Luigi Mascheroni. L’inaugurazione è stata preceduta anche da un aperitivo, un momento conviviale voluto dall’assessora alla cultura Claudia Mazzetti, affiancata da Emma Zanella, la direttrice del museo Maga che ospita tutti gli incontri.

Dopo l’inaugurazione – molto partecipata – la Sala degli Arazzi ha ospitato l’incontro con l’ospite internazionale dell’edizione 2023, lo spagnolo Manuel Vilas. Alla sera invece è toccato a Francesca Barra, giornalista, autrice e volto televisivo che ha portato il suo libro dal titolo un po’ provocatorio di Foodporn.

Il programma del venerdì a Duemilalibri

E il fango delle trincee del Donbass?

È lo scenario in cui si muove Luca Steinmann, giornalista freelance (noto in particolare per le presenze su La7) che sarà l’ospite dell’incontro del pomeriggio venerdì 13 ottobre, alle 18.30. Sarà introdotto da Gian Micalessin, inviato del Giornale.

Alla sera invece sarà ospite Marcello Veneziani, riconosciuto intellettuale della destra (già passato a Duemilalibri in passate edizioni), che presenta Vico dei miracoli, dedicao a Gianbattista Vico, in dialogo con Francesco Specchia.

Al mattino il Maga ospita anche l’incontro per le scuole dedicato a Giovanni Testori, a cento anni dalla nascita dello scrittore, autore teatrale, ma anche pittore e critico.